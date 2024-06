Dva cenné kovy ze Szegedu osm týdnů před olympiádou je pěkný počin. Sběratel kanoistických medailí Martin Fuksa o nich mluví spokojeně. Na druhou stranu je však cítit, že od mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice čekal něco jiného, i když na olympijském kilometru prohrál s Rumunem Catalinem Chiriluem jen o 25 setin sekundy.

Kanoista Martin Fuksa | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Na pětistovce měl za první dvojici větší ztrátu. Na deblu pak s bratrem Petrem dojeli pátí. „Mým cílem jsou vždycky medaile a je jasný, že každý touží po zlatu. Nebudu se rouhat. Myslím, že to dopadlo dobře. Hlavně kilometr, kde jsme byli s Chiriluem od ostatních odskočení,“ povídal s odstupem Deníku nejlepší český kanoista, který loni na olympijské trati vybojoval světový titul.

Těší ho, že na C1 1000 mezi nimi nebyl velký rozdíl. „Kdybych získal stříbro se ztrátou dvou vteřin, bylo by to mnohem mrzutější. Měl jsem rychlý závěr, ale v průběhu trati jsem si nechal Chirila hodně ujet. Lepší je jezdit vepředu, ale vyzkoušel jsem si i jiný způsob jízdy. Proč ne? Ale takhle jezdit nechci.“

Na Evropu speciálně neladili

I bronz z pětistovky bere a je rád, že na této trati nepřerušil letitou medailovou sérii. „Bylo to druhé finále během jednoho dne a dal jsem do toho všechno. Jenže jsem cítil, že mi chybí potřebná šťáva, abych byl o nějakých osm desetin rychlejší a mohl stát na nejvyšším stupni,“ vykládal jednatřicetiletý závodník Dukly.

„Nedělal bych z toho ale nějaké závěry. Každý závod nesedne. Navíc jsme na Evropu speciálně neladili. Nejraději bych všechno vyhrál, ale letos je hlavním cílem kilometr v Paříži. Tam budu odpočatý a doufám, že tu šťáva ze sebe vymačkám,“ usmíval se.

„Na singlu pojedu jen jednu trať, ale zase tam bude větší tlak. I s deblem mě na hrách může čekat osm závodů za čtyři dny, což je taky obrovská porce,“ přemítal starší ze synů nymburského kanoistického klanu. Ale toho se nebojí. Má na to natrénováno.

Ve finále to může ulítnout

Je tu však jedna důležitá skutečnost. V medailové sbírce Martinovi Fuksovi olympijská medaile chybí. „Já to tak úplně neberu. V Paříži se jede hlavní závod sezony a všechno k tomu směřuju. Je to vrchol a já chci na něj být perfektně připravený. To je pro mě důležitý,“ pokyvoval hlavou rodák z Nymburka.

Co se týká C2 500, považuje páté místo za velký úspěch. „Byl bych nejraději, kdybychom si šli s Péťou pro medaili, ale tahle kategorie je strašně nabitá. Jezdí to hlavně specialisté deblíři. Vedle mě tam jsou ještě jeden nebo dva kluci, co kombinujou singl a debl. Ale je to fajn, věřím, že v Paříži můžeme být ještě lepší. Hlavní bude postoupit do finále. Tam to pak může ulítnout.“