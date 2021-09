Fuksa je na pětistovce světovým šampionem z let 2015 a 2017. Tentokrát na této neolympijské trati, která je jeho silnější disciplínou, na titul nedosáhl. Za Scheibnerem od začátku zaostával. Na začátku druhé poloviny tratě se mu přibližoval, ale pětadvacetiletý německý reprezentant jeho atak odrazil. Fuksa s ním prohrál zhruba o sekundu.

Český reprezentant byl ze svého výkonu hodně rozladěný. "Ten výkon, co jsem dnes předvedl, byl špatný. Od začátku jsem se nechytnul, hrabal jsem pod sebe. Mrzí mě to, protože to nebyl stoprocentní výkon, a když nedám stoprocentní výkon, tak nemůžu být mistrem světa. Ani jsem si dneska nezasloužil vyhrát," řekl České televizi. V posledních metrech zvolnil, protože byl jasně druhý. Až sekundu za ním se o bronz ve shodném čase podělili Oleg Tarnovschi z Moldavska a Ital Carlo Tacchini.

Finále po 46 letech

Deblkanoe Jiří Minařík, Jiří Zalubil skončila na pětistovce osmá. Dvojnásobní medailisté z nedávného mistrovství světa do 23 let drželi s většinou soupeřů krok. Od čtvrtých Poláků je dělily tři desetiny. Osmou příčku obsadil na pětistovce mladý čtyřkajak Kateřina Zárubová, Eliška Betlachová, Barbora Betlachová, Adéla Házová.

Kajakářka Anežka Paloudová skončila devátá ve finále olympijské pětistovky, kam se dostala jako první Češka od roku 1975. "Jsem strašně ráda za tenhle zážitek. Byl to takový pořádný start do mé rychlostňácké kariéry. Je vidět, že ty tři roky, co se tomu věnuji, k něčemu jsou. Snad se těm holkám jednou dokážu vyrovnat," řekla dvaadvacetiletá závodnice, která k rychlostní kanoistice přešla od sjezdu na divoké vodě.

Finále pětistovky se vůbec nevyvedlo kajakáři Jakubu Zavřelovi. Bronzový medailista z letošního mistrovství Evropy od začátku ztrácel a po průjezdem mezičasem v polovině trati prakticky přestal pádlovat. Cílem projel s více než půlminutovou ztrátou na vítězného Bělorusa Mikitu Borykaua.

"Prostě to nešlo. Nevím, co se stalo, prostě jsem to nedal," soukal ze sebe Zavřel. Mohl se na něm podepsat náročný program na MS. Zatímco v úvodu sezony trénoval na dvoustovku ve snaze o postup na olympijské hry, v Kodani při absenci Josefa Dostála závodil vedle pětistovky také na kilometru a ve smíšeném deblu s Paloudovou na dvoustovce.

Česká výprava si z mistrovství světa v Kodani vedle dvou medailí Martina Fuksy odváží ještě bronz čtyřkajaku Jakub Špicar, Daniel Havel, Jan Vorel a Radek Šlouf na pětistovce.