Martin Fuksa je maximalista. Vystoupení v Račicích za závody ani nepovažoval. „Moje cíle jsou úplně někde jinde. Tohle to testování mě nijak nebere,“ kroutil hlavou vítěz kilometrové distance.

„Vůbec jsem před Račicemi nechtěl trénovat nějaké rychlé úseky,“ prohlásil závodník Dukly.

To jsem ale pěknej vůl, láteřil kanoista

Závod ho možná proto hodně bolel. „Ani ne tak finále jako spíš rozjížďka. Vždyť já se před ní nebyl ani rozjet. Klasicky jsem to trochu podcenil,“ přiznal.

„Pak jsem si říkal: Ježíš, to jsem ale pěknej vůl… Hochu, už trochu stárneš. Musíš tomu přece dávat víc,“ láteřil naoko sedmadvacetiletý kanoista.

„Nebylo to úplně ono, jelikož jsem v tréninku žádný kilometr nejel. Prostě to bylo znát. Tak jsem si zase uvědomil, jak je to dlouhý a jak to bolí. A jsem rád, že to mám za sebou,“ popisoval své pocity dvojnásobný mistr světa na pětistovce.

„Prvotní nervozita ze začátku sezony ze mě spadla a doufám, že to bude na vítězné vlně pokračovat celý rok,“ přál si kanoista z Nymburka. A připomněl, že jeho trénink je hodně objemový.

„Na Račice jsme nijak neladili. Bez přestání jsme makali. Snažíme se co nejvíc natrénovat objem, aby příští rok byl co nejlepší. Je to vlastně takový trénink bez stresu. Taky to má určitě něco do sebe. Uvidíme,“ pokračoval.

Museli se postavit nové výzvě

Odklad olympijských her v Tokiu kvůli čínskému viru ho už přebolel. „To muselo. Myslím, že nějaký druhý nebo třetí den už to bylo pryč. Museli jsme to vzít jako realitu a zároveň se postavit nové výzvě, která přijde v příštím roce,“ vykládal smířlivě.

Petr Fuksa (21) přichází o poslední sezonu v kategorii do 23 let:



Zážitky a radost ze závodů mi už nikdo nevrátí.



Račice Hlavní slovo na dvojkanoi má zkušenější bratr Martin Fuksa. O pět let mladší sourozenec Petr je však nedílnou součástí posádky C2, která směřuje k odloženým olympijským hrám v Tokiu.



Jak hodnotíte vítězný výsledek z Račic?

Rychlost jsme neměli ideální. Musíme ji ještě vylepšit, aby to bylo ťip ťop.



Momentálně se nikde nezávodí, to je asi nepříjemné…

Rád bych závodil co nejvíc. Závod je nejlepší trénink. Mrzí mě to zvlášť proto, že letos přicházím o poslední možnost startovat v kategorii do 23 let, kde bych měl medailové šance. Zážitky a radost mi už nikdo nevrátí.



Co vás tedy letos čeká?

V půlce léta mistrovství republiky. Jediný mezinárodní kontakt přijde asi v září při Světovém poháru spojeném s mistrovstvím světa v neolympijských disciplínách v Szegedu.