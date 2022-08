"Musím odjíždět spokojený. Dvě medaile jsou cíl, který jsem si chtěl splnit," hodnotil v nahrávce pro média své vystoupení v Kanadě. Nebyl v takové pohodě jako při jarních závodech SP. "Upřímně, chtěl jsem být na stupínkách trošku výš, ale při tom, co tu všechno panovalo, s čím jsem se potýkal, je to prostě skvělé a jsem rád za ty dvě medaile," dodal kanoista, který společně s titulem kajakáře Josefa Dostála na 500 metrů přinesl do české sbírky třetí cenný kov na tomto šampionátu.

Mašina na tituly. Dostál převálcoval soupeře, je mistrem světa. Fuksa má bronz

Velmi blízko medaili byli ve vyrovnaném finále na nově olympijské pětistovce Jakub Špicar a Daniel Havel. Český deblkajak proťal cílovou linii jako čtvrtý se ztrátou pouhých čtrnácti setin na bronzové Australany Jeana Westhuyzena a Thomase Greena. Od vítězných Maďarů Bence Nadase a Bálinta Kopasze ho dělila rovná sekunda.