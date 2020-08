Slavit mohl i vítězství v K4, ale po pátečním druhém místě na deblkajaku v posádce s Radkem Šloufem, byly z jeho výrazu čitelné chmury.

Nepovedl se ani mu ohlášený pokus o světový rekord, resp. o nejlepší světový výkon na 500 metrů. V protivětru zajel včera výkon 1:38,974 minuty, jímž zaostal za časem Němce Liebschera o víc než tři sekundy.

„Vítr byl dobrý, akorát to foukalo na opačnou stranu,“ usmíval se dvoumetrový obr.

„Trochu mě to štve, ale podmínky na dobrý čas to určitě nebyly. Kdybych mohl jet s větrem v zádech, na rekord by to asi vyšlo,“ dumal.

Spadl mu kámen ze srdce

To kanoista Martin Fuksa byl stoprocentní. Po dvou letech opět získal sedm zlatých medailí. V neděli triumfoval třikrát. V deblech mu pomohl vybojovat dva tituly bratr Petr. V závěru uspěl i na pětistovce v kategorii C4.

„Jsem rád, že to mám za sebou, a dá se říct, že mi spadl kámen ze srdce. Není to úplně jednoduché, i když moje ambice jsou jiné než závodit v Česku. Program byl náročný. Jsem rád, že to vyšlo,“ řekl Fuksa.

Nyní přichází vzhledem k zdravotní situaci ve světě období bez závodů, i když se pro podzim uvažuje o mezinárodních vystoupeních.

Ve výhledu je mistrovství Evropy a světový pohár, ale všechno to je s covidovým otazníkem.

„Po Račicích si určitě dáme nějakou pauzu. Pak buďto začneme s přípravou na podzimní část sezony, nebo to zabalíme a začneme trénovat na příští rok,“ vykládal Fuksa.

Láká ho ale i dovolená. Jenže na druhou stranu chce být zodpovědný, aby se nedostal do styku s nákazou.

„Maximálně vyrazím na pár dní někam po Česku,“ pokyvoval hlavou.

Mladší sourozenec a parťák z C2 se dívá do větší vzdálenosti. „Už od loňska mám naplánovanou krátkou cestu do Paříže. Mám i koupené letenky, a tak uvidím, jestli to tentokrát vyjde,“ poznamenal Petr Fuksa.

Na svatbu a kvůli rybám i na Island

To kajakáři v Račicích sezonu prakticky ukončili. Do zahájení přípravy na olympijskou sezonu je čeká zhruba osmitýdenní volno. „Hlavně si chci pořádně odpočinout,“ přiznal Dostál.

„Akcí ale bude přes léto dost. Žení se mi bratranec, a tak se těším na svatbu. V plánu mám vyrazit na Island na ryby. Láká mě zachytat si na mušku a také se porozhlédnout po přírodních krásách. Taky se musím ukázat ve škole. Mám tam nějaké povinnosti,“ zmínil studijní závazky posluchač České zemědělské univerzity.

Jeho parťák na K2 Radek Šlouf plánuje, že nezůstane bez pohybu. „I když si od kajaku odpočinu, budu sportovat. Zaběhám si, zajdu do posilovny nebo vyrazím na kolo. S přítelkyní pojedeme v Česku na dovolenou, ale také nás čeká stěhování. Koupili jsme v Praze byt, a protože ho nemáme čím zaplnit, čeká nás zařizování.“