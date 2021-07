To, že na jaře na mistrovství Evropy vybojoval dvě zlaté medaile, Martinovi před Tokiem moc pomohlo. I pak makal a věří, že formu začátkem srpna pod pěti kruhy prodá, i když do debaty o cenných kovech se nepouští.

V posledních týdnech se zaměřoval hlavně na to, aby dělal všechno správně. „Třeba aby mi na trénink navazovala regenerace a všechno sedělo a klapalo,“ vyprávěl.

Nyní už jsou s bratrem v Japonsku. V přípravném kempu v Koči stráví dvojice Dukly před přesunem do olympijské vesnice poslední týdny aklimatizací a tréninkem.

„Už půjde jen o to doladit rychlost, ještě se na pár trénincích pořádně zadýchat, vyzkoušet si závodní tempo a pak na to vlítnout. Chce to nebát se, po hlavě do toho skočit a ukázat, že na to máme,“ pravil bojovně.

Kvůli větru se bude modlit

Formu v této chvíli ještě nedokáže odhadnout. „Je to takové střídavé. Někdy jsem se při tréninku cítil skvěle, jindy to bylo horší. Takové stavy ale k přípravě na velké akce patří. Myslím, že všechno je tak, jak má být. Doufám, že potěším fanoušky.“

Úvahy o konkrétním umístění ale odmítá. „Mou ambicí je postoupit do osmičlenného finále. Teprve pak se dá o něčem uvažovat. Každopádně jsem si na evropském šampionátu vyzkoušel, že mohu dojet vysoko. Olympiáda ale bude jiný závod,“ přemítal.

Velkou roli může na olympijském kanálu sehrát počasí. „Musím ovšem uvést na pravou míru, že se nejedná o žádný olympijský kanál. Je to mořská zátoka, kde býval přístav pro nákladní lodě. Chybí tam třeba vratný kanál,“ poznamenal Martin Fuksa.

„A kvůli větru se mohu jen modlit,“ pokračoval. „Při závodech před dvěma roky se ukázalo, že tam může foukat ze všech stran. Zažil jsem nepříjemný protivítr zleva, což mi nevyhovuje. Rád bych, aby to fouklo pro mě. Nejlepší by ale bylo bezvětří, aby byla pěkně rovná hladinka a jely se regulérní závody.“

Medaile jsou pro Petra motorem

O pět let mladší Petr, který se rovněž postaví na start sólo závodu, ale jeho hlavním úkolem bude s Martinem zabojovat v deblu, bývá trochu v pozadí. Role olympijského nováčka ho však zatím nesvazuje.

„Hrozně se těším na nové zkušenosti. Nervy pak přijdou až někdy před startem,“ usmíval se. „Je pravda, že když mi to v posledních trénincích někdy nešlo, naštval jsem, ale to je normální,“ neskrýval závodník, který se podobně jako starší bratr prosadil na ME. Bylo to však ve věkové kategorii do 23 let, kde vybojoval dvě stříbra.

„Medaile jsou pro mě motor a motivace. Je vidět, že tuhle práci děláme dobře. Doufám, že progres bude pokračovat i na olympiádě,“ vykládal.

Fuksa Team ve filmu

Sourozenci jsou součástí Fuksa Teamu. Trénují je otec Petr, někdejší mistr světa, a dědeček Josef, jenž má s kanoistikou rovněž obrovské zkušenosti. Rodinný klan se dokonce stal předlohou nového filmového dokumentu Fuksa Team.

„Moc se mi to líbí,“ prohlásil Petr. „Při natáčení byli kameramani blízko i při našich běžných činnostech jako je třeba jídlo, nebo když si povídáme. Byl to nezvyk a zkraje jsem se trochu styděl.“

Jestli obstál jako herec, ale prý posoudit nemůže. „To mi budou muset říct až diváci,“ culil se. Martin kromě role účinkujícího pomáhal filmařům s odbornějšími kanoistickými záležitostmi.

Oceňuje, že v jeho sportu se ještě nic podobného nenatáčelo. „Jsem rád, že jsme se stali průkopníky. Je to dobrý nápad udělat film o našem rodinném týmu. Myslím, že se bude líbit,“ uzavřel.