O medaile z C1 se bojovalo na opačných krajích kanálu. Pelier v první dráze se dlouho přetahoval o prvenství s vedle pádlujícím domácím kanoistou Tomaszem Kaczorem. Fuksa, který po vydřeném těsném postupu z pátečního semifinále startoval v devítce, se dlouho držel třetí, ale ve finiši se mezi oba lídry vklínil a Poláka porazil o 228 tisícin.

"Když jsem byl v semifinále třetí, trochu mi to shodilo sebevědomí. Ale věděl jsem, že jsem do toho nedal všechno a že ve finále musím podat lepší výkon. Že musím vypálit hned od začátku s ostatními, aby mi neujeli," uvedl Fuksa v tiskové zprávě.

Když projel cílem, netušil, jak se umístil. "Až pak jsem slyšel, že druhý. Jsem moc rád, že jsem udělal výsledek v podmínkách, které tady panují," řekl Fuksa a uznale se vyjádřil o vítězi, kterého znal spíše z deblu. "Jako singlíře jsem ho nikdy moc nevnímal. Je mu teprve osmnáct, to je slušné. Nemám rád, když mě porážejí mladší," podotkl šestadvacetiletý reprezentant.

Útok na poslední dvěstěpadesátce

Dostál také zaútočil na poslední dvěstěpadesátce, v polovině trati i na posledním mezičase byl ještě pátý. Nakonec jej předčili jen úřadující mistr světa Fernando Pimenta z Portugalska a Bělorus Aleh Jurenja, za nímž stříbrný český olympionik zaostal o více než dvě sekundy. Pimenta později zkompletoval double triumfem na poloviční trati.

Dostálovi příliš neseděly podmínky, poukázal na silný vítr a vlny od motorových člunů, které pociťoval skoro do poloviny trati. "Takže jsem si vůbec nedokázal najít pohodu v záběru a asi i kvůli tomu jsem hodně ztratil na začátku," řekl Dostál. "Nakonec jsem spokojený, že jsem dojel třetí, ale trenér určitě není. Budeme to muset probrat a na příští víkend do Duisburgu se zlepšit. Doufám, že to bylo jenom těmi podmínkami," dodal.

Ve finálových závodech na neolympijských tratích skončila Anna Kožíšková šestá na kilometru a na pětistovce Lukášové Nepraš a Trefil na deblkajaku, Filip Dvořák s Tomášem Jandou na deblkanoi i kajakář Radek Šlouf devítičlenné pole uzavřeli.