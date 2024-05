Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk je po čtvrtstoletí prvním absolutním mistrem světa v těžké váze. V dramatickém titulovém zápasu v Rijádu mezi dosud neporaženými soupeři porazil Usyk na body Brita Tysona Furyho a sjednotil mistrovské pásy čtyř hlavních organizací.

Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk (vpravo) a Brit Tyson Fury v zápasu o titul v těžké váze v Rijádu | Foto: ČTK/AP Photo/Francisco Seco

Sedmatřicetiletý Usyk díky 22. výhře v 22. profesionálním duelu přidal ke svým pásům organizací WBA, WBA a IBF také Furyho titul WBC. Rodák ze Simferopolu, jenž často zdůrazňuje, že bojuje i za svou Ruskem napadenou vlast, se tak zařadil po bok legend Muhammada Aliho, Mikea Tysona či Maxe Schmelinga. Posledním nezpochybnitelným šampionem v těžké váze byl před ním do dubna roku 2000 Brit Lennox Lewis. "Vítej v klubu," přivítal legendární britský šampion Usyka.

Pětatřicetiletý Fury utrpěl ve 36. utkání v profesionálním ringu první porážku, jeden jeho zápas v minulosti skončil remízou.

Sestřih zápasu Fury vs. Usyk:

Zdroj: Youtube

"Věřím, že se na mě shora dívá můj otec a má velkou radost. Tati, mám tě rád. Dokázal jsem to - a ty jsi to předpověděl," vzpomněl emotivně Usyk na svého otce, jenž zemřel v roce 2012. Absolutním šampionem se Usyk stal už v roce 2018 v křížové váze, z níž poté přešel do těžké a v roce 2021 připravil o tři pásy Brita Anthonyho Joshuu.

Kvůli tomu, aby přilákal co nejvíc diváků na lukrativním západním trhu, kteří za sledování na webu či v televizi zaplatí systémem pay-per-view, začal duel v Kingdom Areně až před druhou hodinou ranní místního času. Show v Rijádu si nenechaly ujít sportovní celebrity. Přímo u ringu byli i slavní fotbalisté Cristiano Ronaldo a Neymar, kteří působí v tamní lize.

Boxer s přezdívkou Gypsy King dominoval kolům ve střední části zápasu, ale závěr patřil Usykovi. Ukrajinský olympijský vítěz z Londýna převzal kontrolu nad duelem v osmém kole a málem ho v devátém kole ukončil. Furyho poslal na zem levačkou, ale Brita zachránil zvonec ohlašující konec kola.

Dolarový milionář z Čech. Neuvěříte, kolik si Procházka už vydělal v UFC

"Neuvěřitelné. Jsem překvapený, že se Fury zvedl. Má sílu, ale jeho síla je v jeho srdci. Ukázal srdce lva a rychle se vzpamatoval," žasl v rozhovoru pro stanic DAZN bývalý ukrajinský boxer Vladimir Kličko, který řadu let byl šampionem tří ze čtyř hlavních organizací. V roce 2015 padl s Furym.

Brit se poté vzpamatoval a udržel se v zápase do konce závěrečného 12. kola, ale rozhodčí dali přednost Usykovi. Dva Usyka označili za vítěze poměrem 115:112 a 114:113, třetí přisoudil vítězství výsledkem 114:113 Furymu.

Oba kývli na odvetu

Dá se očekávat, že na podzim se v Saúdské Arábii boxeři utkají znovu. "Tohle byla velká příležitost pro mě, mou rodinu a mou vlast. Je to nádherný den. A ano, samozřejmě, jsem připraven na odvetu," uvedl v ringu Usyk.

Fury po první porážce v kariéře nezůstal nic dlužen pověsti výřečného muže. "Myslím, že jsem vyhrál. On možná vyhrál pár kol, ale já většinu. Jeho Ukrajina je ve válce, takže lidé stojí na straně země ve válce. Tohle bylo jedno z nejhorších rozhodnutí v boxu. No ale nebudu tu brečet a vymlouvat se. Vrátíme se ke svým rodinám a uvidíme se znovu v říjnu," naznačil odvetu Fury.

Zápas se měl původně uskutečnit už loni v dubnu ve Wembley, ale promotéři se nedohodli na podmínkách. Nekonal se ani v dalším termínu 17. února, protože Fury při tréninku utrpěl tržnou ránu nad pravým okem. Na boxery čeká finanční odměna v odhadované výši 150 milionů dolarů (3,4 miliardy korun). Fury by si měl přijít na 70 procent z celkové částky, jeden milion dolarů však podle smlouvy musí věnovat na pomoc Ukrajině ve válce s Ruskem.