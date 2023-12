Čeští futsaloví reprezentanti absolvovaliv pátek večer již páté utkání svojí kvalifikační skupiny o postup na světový šampionát. Na palubovce útulné haly v Albacete se svěřenci trenéra Tomáše Neumanna postavili domácímu Španělsku, druhému nejlepšímu týmu podle žebříčku UEFA, a třetímu na světě (žebříček FIFA). Šanci na postup už čeští futsalisté ztratili, a tak šlo především o prestiž a příležitost vylepšit si koeficient.

Lukáš Rešetár vedl v pátek českou reprezentaci jako kapitán v kvalifikačním utkání na půdě Španělska. Poslední start si připíše ve středu v plzeňské hale proti Slovinsku. | Foto: Futsal FIFA - Česká republika

Češi, kteří předtím ve skupině uhráli jediný bod, s favoritem drželi v prvním poločase krok, ale po změně stran se domácí už rozstříleli, zvítězili vysoko 7:1 a slaví přímý postup na mistrovství světa. O jedinou branku poražených se chvíli po obrátce postaral plzeňský útočník Tomáš Vnuk, jenž využil přihrávky Michala Seidlera (BTS Rekord Bielsko-Biała), jenž na západě Čech také působil.

„V prvním poločase jsme si vytvořili šance, které jsme měli využít. Celou druhou půli jsme hráli power-play a soupeř každou naší chybu potrestal. Dali gól o břevno, o tyč, dobře to trefovali,“ říkal pro svazový web jediný střelec českého výběru. „Pro nás to ale byl zážitek před bouřlivou atmosférou (zápas sledovalo 1800 diváků) s krutým výsledkem. Musíme se od utkání odrazit a naučit se to, co umí oni a přiblížit se jim,“ má jasno Tomáš Vnuk.

K utkání se vyjádřil i trenér Tomáš Neumann. „Nehráli jsme špatný zápas, ale škoda, že jsme nebyli více produktivní,“ posteskl si kouč, jenž u reprezentace končí. Středeční závěrečné utkání skupiny proti Slovinsku, které se od 18.30 hodin hraje v Plzni na Lokomotivě, bude jeho poslední. Stejně jako pro plzeňského Lukáše Rešetára, který po neúspěšném předchozím utkání s Itálií oznámil konec dlouholeté kariéry v dresu českého národního týmu.

Zdroj: Youtube

„Poslední dva zápasy s Itálií rozhodly o tom, že už se na MS nepodíváme. Jako hráč už nevidím žádný reální cíl, který by mě motivoval do dalších bojů,“ svěřil se Rešetár. „Myslím tedy, že nastal pravý čas ukončit svojí reprezentační kariéru. A že to vyjde zrovna na Plzeň, kde jsem s futsalem začínal, je až neuvěřitelné,“ řekl devětatřicetiletý borec, který v barvách České republiky debutoval už v září roku 2005 v zápase proti Polsku a celkově nastřílel jednadevadesát branek.