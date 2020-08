„Na tréninku máme soutěž a prohraný tým musí zazpívat. Vždycky chtějí, abych zpíval já, i když jsem ve vítězném týmu,“ směje se.

SuperStar změnila do té doby neznámému teenagerovi život. V patnácti letech se stal ze dne na den obletovanou hvězdou. „Samozřejmě jsem byl rád, že mě lidi poznávají. Někdy to bylo i obtížný, když se před vystoupením na mě hrnuly davy lidí a já jsem musel utíkat. Byl to krásný pocit, opravdu rád na to vzpomínám,“ vypráví s odstupem pěti let.

Po talentovém klání měl našlápnuto k velké hudební kariéře. Jenže populární hvězdou českého showbyznysu, jako se to povedlo jiným soutěžícím ze SuperStar, se nakonec nestal. „V té době to bylo hodně těžké. Měl jsem možnost spolupracovat s jedním manažerem, ale táta se bál, protože mi bylo jen patnáct let. Dělal jsem všechno s tátou, a ten nemá tolik kontaktů, takže ty podmínky nebyly dobré,“ přiznává.

Úspěšný vstup

Zpívání pak upozadil i kvůli tomu, že propadl jiné vášni - futsalu. „Odmalička jsem hrál fotbal, chodil jsem hrát za barák. Někdy v šestnácti mi můj kamarád domluvil přes reprezentačního kouče trénink u futsalového týmu z první ligy. Přišel jsem a byli tam samí Brazilci,“ vzpomíná na příchod k týmu Gardenline Litoměřice.

Ke všemu zažil úspěšný vstup. „Hned po prvním tréninku mi trenér řekl, že to nechápe, že to vypadá, jako bych s nimi trénoval deset let. Začalo mě to bavit, každý den jsem jel na tréninku bomby. Hrál jsem pod trenérem Markem Kopeckým a za mládežnickou reprezentaci,“ líčí.

V současnosti je oporou týmu Boca Juniors Krupka, se kterým letos oslavil postup do druhé futsalové ligy. „Chtěli bychom do první ligy. Máme dost posil, několik Brazilců, ale bude to těžké. V týmu máme většinou fotbalisty, a to je oproti futsalu velký rozdíl.“

Zároveň reprezentuje Česko v kategorii U21. „Chystáme se na evropskou kvalifikaci, ale nevím, jak na tom budu zdravotně. Strašně mě bolí kyčle, je to horší a horší. Lékaři mi doporučili operaci,“ doznává komplikace.

Dalibor si snaží udržet fanoušky, a proto jim zpívá na sociálních sítích. Se starší sestrou Sabinou, se kterou okouzlili porotu v SuperStar, vystupuje na koncertech a na narozeninových párty. Teď plánuje, že hudební kariéru konečně rozjede naplno. Brzy začne natáčet.

Futsal do pozadí

„Mám hodně nabídek na duety. Chystám i vlastní písničku, v klipu bude Nikola Kokyová (první Romka, která vyhrála českou Miss). Mám melodii, hudbu, ale zatím nemám text. Teď na tom pracuju, jen ještě nevím, jestli to bude česky nebo anglicky,“ prozrazuje Dalibor. „Futsal budu hrát pořád, ale chtěl bych, aby zpěv převládal,“ plánuje.