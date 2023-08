Únorový duel organizace Fabriq MMA mezi slovenským zápasníkem Gáborem Borárosem a izraelským soupeřem Kirillem Medvedovskim čelí už několik týdnu obvinění, že měl být ovlivněn sázkaři. Boráros konečně prolomil svým vyjádřením mlčení, místo uklidnění scény bojových sportů a veřejnosti ale rodák z Dunajské Stredy spíše vzbudil pochyby.

Šéf organizace Oktagon Ondřej Novotný ve svém živlu. | Foto: Deník/Pavel Netolička

Byl to zápas, který na československé scéně MMA způsobil pořádný poprask. Gábor Boráros v únorovém duelu předvedl tvrdý kop, po kterém se Kirill Medvedovski poroučel k zemi a slovenský bijec vyhrál před časovým limitem.

Zdroj: Youtube

Na vítězství Borárose ve druhém kole zaznamenala sázková kancelář Tipsport podezřelé množství sázek, které se počínaje únorem prověřují. Sázková kancelář se následně obrátila na policii, která nyní událost vyšetřuje.

Jednatřicetiletý bojovník, který je místní scénou považovaný za jednoho z historicky nejlepších zápasníků, se po pěti měsících odhodlal k vyjádření, jak to se zápasem bylo z jeho pohledu.

„Nikdy v životě jsem neměl myšlenky, že bych prodal zápas. Nikdy jsem je neměl a nikdy mít nebudu. Vůbec mě tohle nezajímá. Prodat zápas, sázet a tak dále? Já ani přesně nevím, jak funguje sázková kancelář a na co se dá a nedá vsadit,“ řekl Boráros.

Plánovaný boj na tři kola

Už na začátku prvního kola zasypal slovenský bijec svého soupeře řadou úderů a dostal ho do problémů, zbytek kola ale v podstatě odstál v tréninkovém tempu. Ukončení po tvrdém kopu přišlo nakonec až ve druhém kole.

„Každému bylo jasné, že je to slabší soupeř. Věděl jsem, že nebude tak nebezpečný. Už před zápasem jsem si tedy jasně vymyslel, že když je to slabší soupeř, tak s ním chci bojovat všechna tři kola a až v tom posledním ho nějak ukončím. Byla to dobrá šance na to, abych získal zkušenosti a vyzkoušel si věci z tréninku,“ nevysvětlil Boráros úplně přesvědčivě celou situaci.

Jednatřicetiletý bojovník také dodal, že má od policejních složek písemně potvrzeno, že aktuálně není vyšetřovaný.

„Je to oficiální papír. Vznikla kolem toho taková zvláštní debata, že co má tedy Gábor dělat? Vznesl dotaz, což jsme po něm chtěli. Policie ho informovala, že proti němu není nic vedené. Co je to tedy za kauzu? Na to se musíme zaměřit,“ dodal šéf organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný, který má Borárose pod svými křídly.