Seznamte se: starší Martině je 23 let, Gabriele pouhých dvacet. „Už loni jsme byli s Marťou v dospělé reprezentaci. Vyzkoušeli jsme si to a rády spolu závodíme,“ ujala se slova mladší sestra.

„Závodit proti ségře je příjemná záležitost, není mezi námi napjatá nebo rivalská atmosféra jako s jinými holkami. Převládá sourozenecký a kamarádský vztah. Jsem ráda, že je tu Gabi se mnou. Jestli ze všech soupeřek někomu přeju vítězství, tak je to ona,“ prozradila Martina.

Sourozenci byli příkladem

Na začátku Gábininy kariéry byla pro ni starší sestra příkladem. „Chtěla jsem jít v jejích stopách. Začaly jsme podobně, ale i když je o tři roky starší a v mých začátcích byla proti mě mnohem silnější a zkušenější, mohla jsem trénovat rovnou s ní. To ale bylo tím, že tenkrát nebylo v brněnském oddíle dost dětí, a tak nás daly k sobě,“ líčila.

„Navíc s námi ještě jezdil bratr Adam. Oba mě hodně naučili a když jsem byla maličká, byli pro mě vzorem,“ pokračovala. „Spíš mě sportem provázeli a ukazovali, jak se co dělá. Zato jim budu vždycky vděčná, protože bez nich bych tu asi nebyla. A ono je to tak i teď.“

A jak na ty časy vzpomíná Martina? „Myslím, že jsme to měli pěkně zautomatizované. Já navazovala na bráchu a Gabča na mě. Byla to fajn doba, jezdili jsme spolu a rodiče se na nás mohli spolehnout. Vždycky jsme byli jako sourozenci pohromadě a když se něco přihodilo, bylo nás na to víc. Samozřejmě jsme se někdy nepohodli, ale pořád tam bylo pouto, že musíme táhnout za jeden provaz,“ zavzpomínala.

Martina v minulosti vodní slalom kombinovala se sjezdem na divoké vodě. „Přešla jsem do Dukly Praha kvůli slalomu. Se sjezdem jsem ale neskončila. Letos nebyla možnost závodit na obou velkých šampionátech. Loni to šlo zvládnout a věřím, že si to ještě někdy zopakuju. Je to sport, který mě baví, a když budu mít chuť a čas ho zase zkusit, tak se k němu vrátím,“ pokyvovala hlavou.

U sjezdu měla ráda skvělou partu

Méně známý sjezd si vyzkoušela i Gabriela. „Ale abych se přiznala, tak to nebyla moje parketa. Víc mi vyhovuje jízda brankami, ale u sjezdu jsem měla ráda skvělou partu. Někdy bych si ho ráda zase zkusila, ale kdybych měla dát oba sporty vedle sebe na jednu váhu, tak u mě slalom jednoznačně vyhrává. Je kratší a strašně mě baví,“ pravila.

Sjezdařem na plný úvazek je nejstarší sourozenec Adam. Do Augsburgu ale povzbudit sestry nepřijel. „Máme tady rodiče, Adam nám fandí, podporuje nás a sleduje na dálku. Většinou na velké závody nejezdí. Říká, že štěstí nám přinesou spíš mamka a taťka,“ poznamenala Martina.

Fanoušci nezapomněli, jak v roce 2020 Gabriela při ME v pražské Troji vybojovala senzační titul, a Martina se tehdy za ní za cílem vrhla do Vltavy. „Kdyby měla Marťa medaili, taky bych za ní tady za cílem skočila. Sice to u příkrých břehů vypadá trochu nebezpečně, ale člověk o tom v tu chvíli moc nepřemýšlí. V hlavní roli jsou emoce. Věřím, že by mě určitě chytila a voda mě neodnesla,“ smála se Gabriela.

„Pokud bude důvod slavit, tak si to užijeme. Všechno spolu prožíváme,“ dodaly unisono.