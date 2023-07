Kanoisté navázali na ME do 23 let v Bratislavě na sobotní úspěchy v kajakářů a vybojovali dvě zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Titul mistryně Evropy ve vodním slalomu obhájila fenomenální jízdou Gabriela Satková, loňský šampion Vojtěch Heger získal stříbro. Hned dvojnásobné zastoupení na stupních vítězů měli junioři – debutant v reprezentaci Filip Jiras senzačně zvítězil, Lukáš Kratochvíl bral bronz. Jeho starší bratr se musel v U23 spokojit s bramborovou pozicí.

Gabriela Satková obhájila na singlu loňský titul | Foto: Se svolením Český svaz kanoistů

Vojtěch Heger předvedl ve finále čistou jízdu, a byť po dojezdu nebyl s průběžným druhým místem příčkou úplně spokojený, nakonec na stříbrné příčce vydržel až do konce. „Kdybych řekl, že jsem nejel na obhajobu, tak bych lhal. Ale v jízdě jsem chyboval, vím, kde jsem to nechal. Ale za stříbro jsem rád, po letošní sezoně je to zadostiučinění,“ uvedl vicemistr Evropy.

Obhajoba titulu z loňského roku vyšla Gabriele Satkové, přestože se potýkala s obtížemi - nejprve byla po první kvalifikační jízdě diskvalifikována kvůli lehké lodi, v druhé se musela prát o pouhá čtyři postupová místa. V semifinále hned třikrát ‚šťouchla‘, ale rychlý čas ji bezpečně posunul do finále.

Nesnídalová je zlatá na ME do 23 let, Krejčí se musel spokojit se stříbrem

A v něm brněnská rodačka ukázala neskutečnou sílu. Zvítězila časem 99.99, kterým by byla sedmá mezi muži. „Slyšela jsem, že holky přede mají mnou dobré časy, ale řekla jsem si ‚Nejeď na jejich časy, jeď na to, abys to zvládla.‘ A to se mi povedlo. Když jsem v cíli koukla na čas a viděla 99, nechápala jsem, co se stalo. Asi nějaký rychlý duch se mi dostal do těla a zajel to za mě, protože já tomu nemůžu uvěřit,“ líčila dojatě Satková.