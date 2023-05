Velké pochybnosti panují okolo úmrtí ruského zápasníka Georgiyho Gagloeva, který byl nalezen mrtvý ve vlaku, jenž vyjížděl z Moskvy. Zprávy ruských médií naznačují, že byl rodák z Beslanu nejspíše zavražděn. A důvod? Gagloev naléhal na čečenského diktátora Razmana Kadyrova, aby mu pomohl najít jeho ztracenou tetu kdesi v Čečensku.

Ramzan Kadyrov | Foto: ČTK/AP/Musa Sadulayev

Během února loňského roku se v hlavním městě Čečenska ztratila teta ruského zápasníka Georgiyho Gagloeva Rimma. Podle zpráv si jeho teta měla objednat taxi, které ji odveze do Severní Osetii, kde bydlí. Následně ale bylo auto objevené bez posádky poblíž hranic Čečenska.

Gagloev žil v přesvědčení, že jeho teta mohla být unesena na základě kariéry věštkyně, která je striktně zakázána v muslimském Severním Kavkaze, kde se nachází Čečensko. Zápasník tak na Youtube nahrál video adresované Ramzanovi Kadyrovovi, aby mu pomohl tetu najít. Celý záznam se pak rozšířil po celém Rusku.

Dusno v Procházkově divizi. Kadyrov rýpe do šéfa UFC, ozval se i český samuraj

„Moje teta se zabývala věštěním a dokázala z dítěte odstranit efekt ďábelského oka. Ano, vím, že je to v muslimském náboženství zakázáno, ale dělala to v Osetii a my si to vyřešíme sami,“ uvedl Giorgiy Gagloev ve své prosbě adresované Kadyrovovi. „Pokud to koliduje se zákonem, nechť je potrestána podle zákonů Ruské federace,“ žádal Gagloev Kadyrova.

Kadyrov se (nejenom) proti věštcům vymezuje

Prosba ale byla opomenuta bez reakce. Čečenský diktátor Kadyrov je známý, že se dlouhodobě striktně vymezuje proti komunitě LGBT, věštcům a senzibilům, jejichž činovníky či příznivce pronásleduje. Řada z nich je pak zadržena a následně zmizí.

A aktuální realita? Zápasník Georgiy Gagloev byl nalezen mrtvý ve vlaku, jenž jel z Moskvy do Vladikavkazu. Podle zdroje ruského portálu tass.ru mělo jít o násilnou vraždu, Kadyrov má také velmi blízko k bojovým sportům, zvláště pokud jde o ruské bojovníky.

Z nehody si odnesla prasklou lebku. Nyní Zajícová pendluje mezi MMA a modelingem

Gagloev byl místním šampionem ve wrestlingu, následně se dal na dráhu profesionálního MMA, ve kterém jednou zvítězil a třikrát prohrál. Poslední oficiálně zaznamenaný zápas se datuje do března 2021 na akci The Old Guard Fight Club.