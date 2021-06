Jenže co čert nechtěl, s odepisovaného celku se stal černý kůň play off ukrajinské ligy. Postoupil do finále, které však Ginzburg nestihne. V České republice totiž začal kemp před basketbalovou událostí roku.

„S tím jsem podepisoval kontrakt. Byl jsem na to připravený. Myslím, že je to složitější situace pro klub, ale ten s tím v dohodě souhlasil. Ví, že národní tým je pro mě na prvním místě,“ opakuje Ginzburg to, s čím na Ukrajinu odcházel.

Promethey přebíral na čtvrtém místě. Do konce základní části se s ním o příčku posunul. A v play off tento osvědčený stratég oprášil čínské trumfy. V dosavadních sedmi zápasech jeho svěřenci padli pouze jednou. Ve středu vstoupí do finálové série proti Záporoží. Pro zajímavost: až čtvrtému týmu v pořadí po základní části.

„S výsledky jsem spokojený. Přišel jsem do klubu, který měl dost problémů. Během dvou měsíců jsme s mými kolegy vytvořili fungující a zdravý tým. Všichni byli překvapeni, jak jsme vystoupali ze záhrobí. Jedná se o mladý klub, který je poprvé ve finále,“ cení si Ginzburg své dosavadní ukrajinské mise.

Když odcházel na Ukrajinu, měl v hlavě jasný cíl – vtisknout trápícímu se týmu styl hry, který v roce 2019 dovedl Českou republiku až ke snovému šestému místu na světě.

„Museli jsme řešit problémy, kdy Američan nebyl schopný fungovat s domácími hráči. Důležitá byla mentální stránka, abych je přesvědčil na můj styl basketbalu. Ono ale není lehké hrát v takovém rytmu. Hráči museli začít věřit novém stylu i sami sobě,“ vysvětluje s čím se musel potýkat.

Na prahu Ligy mistrů

Jak se zdá, kam Ronen Ginzburg přijde, tam řečeno s nadsázkou, vymámí z jalové krávy tele…

„Ve své kariéře jsem zažil spoustu úspěchů ať už s národním týmem nebo Nymburkem. Tady to bylo jiné, protože jsem přišel v průběhu sezony do svízelné situace. Nakonec to dopadlo tak, že Promethey bude příští rok hrát kvalifikaci o Ligu mistrů,“ usmívá se potutelně Ginzburg.

Za ty dva měsíce si ukrajinskou ligu už pořádně osahal. Českým fanouškům tak může přiblížit její úroveň.

„Je to silná liga. Každý z týmů disponuje až pěti cizinci. Místní hráči jsou velcí a silní, ale mají tam i dost dobrých atletů. Všichni hrají na vítězství. Nyní na Ukrajině investují do basketbalu hodně peněz, což jim umožňuje přivádět lepší a lepší hráče,“ popisuje situaci na východ od České republiky.

Promethey si musí ve finále poradit bez kouče, který ho do něj dotáhl. Ještě před svým odletem probíral s realizačním týmem taktiku. Jako zkušený trenér ale ví, že klíčová rozhodnutí se dějí na základě vývoje zápasu.

„Předal jsem svoje rady, ale nakonec to stejně zůstane na kolegovi. Mám však dobrého asistenta, který sice ještě nebyl hlavním trenérem, ale je to Srb se zkušenostmi například z CZ Bělehrad,“ poukazuje Ginzburg, který už v hlavě ladí taktiku pro víkendový dvojzápas s Finy.