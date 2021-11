Přesně před čtyřmi lety začala pouť za první účastí na světovém šampionátu v samostatné historii. Už to byl úspěch, ale kdo by si nepamatoval následnou spanilou jízdu čínským šampionátem, že? Také v roce 2023 bude nejlepší reprezentační týmy planety hostit asijský kontinent a partička trenéra Ronena Ginzburga by u toho znovu chtěla být. V současné situaci musí však sledovat postupné kroky.

„Náš cíl číslo jedna je nyní postoupit z této skupiny. Samozřejmě, pokud bychom měli k dispozici kompletní tým, a teď nemluvím o Satoranském či Veselém, tak bychom ho měli jednoznačně splnit. Teď jsme v trochu těžší situaci. Cíl zůstává, ale nebude to jednoduché, protože především pod košem nám budou chybět hráči,“ poukazuje trenér Ginzburg na nejpalčivější problém, který musí vyřešit do prvního zápasu, který je v plánu už příští pátek.

Podkošové počty jsou jasné. Jan Veselý si tradičně plní své euroligové povinnosti. Ondřeje Balvína a Patrika Audu nepustí do Evropy na zápasy kvalifikace covidová opatření v Japonsku. No a Martina Kříže pravděpodobně ještě nepustí do hry rekonvalescence po dlouhodobém zranění. „Je to velká komplikace. Z prvních čtyř pivotů, kteří s námi v minulých letech hráli, přijede pouze jeden – Peterka. Martin Kříž možná ještě nebude připravený hrát, takže to bude jediný z top pěti,“ vypočítává trenér.

Vrací se kapitán Hruban

Ginzburg ale zároveň hází rukavici pivotům, kteří dostanou více prostoru: „Věřím, že ostatní hráči využijí tuhle šanci, která se jim otevírá. Není to ale jednoduché. Patrik a Ondřej jsou vždycky důležití, když s námi hrají. Na perimetru máme velký výběr, ale problém bude uvnitř vymezeného území. Musíme ale najít řešení.“

Zatímco pod košem se budou látat díry, sestava na perimetru se blíží ideálu. Pro zápasy kvalifikace není možné počítat se zámořským duem Satoranský – Krejčí. Po letní absenci způsobené operací se vrací kapitán Vojtěch Hruban. V nominaci nechybí ani vyhlášení střelci David Jelínek s Tomášem Kyzlinkem. Reprezentační stálice Jaromír Bohačík navíc bude mít možnost si poprvé ve své kariéře zahrát v jednom týmu s bratrem Petrem. Ten k poslednímu oficiálnímu zápasu za národní tým nastoupil v srpnu 2011.

Čeští basketbalisté si díky šestému místu na mistrovství světa a postupu na olympijské hry v posledních letech vydobyli silnou pozici v mezinárodním basketbalu. Už tak jen těžko hrozí, že by je některý ze soupeřů podcenil. „Nesouhlasím s tvrzením, že Čechům vyhovuje pozice podceňovaných a proto jsme v posledních letech úspěšní. Ukázali jsme, že tomu tak není. Já bych si moc přál, abychom nyní byli favorité, ale v takové situaci nyní nejsme,“ vymezil se trenér Ginzburg proti dlouhodobě zakořeněnému názoru v českých týmových sportech.

Kvalitní příprava na EuroBasket

Na národní tým čeká v sezoně 2021/22 opravdu nezvykle nahuštěný program. Musí stihnout odehrát čtyři kvalifikační okna na mistrovství světa a to ho ještě v září čeká domácí EuroBasket. Nic pro troškaře… „Není to běžné, ale je to dobré. Pomůže nás to připravit na náš hlavní cíl, kterým je EuroBasket,“ hledá pozitiva Ginzburg.

„Myslím, že pro nás budou poslední dva zápasy v první části kvalifikace o MS v červnu velmi důležité. Věřím, že když je vyhrajeme, postoupíme do další fáze. Doufám, že tohle okno bude s kompletním týmem. Ano, je to divné, ale zároveň důležité v tom, že nám to umožní hrát více zápasů spolu před EuroBasketem,“ směřuje své myšlenky dopředu k červnovému a srpnovému kvalifikačnímu oknu.

Teď je ale aktuální listopadové dění. To tréninkové obstarají Češi od nedělního večera, zápasové pak 26. listopadu v Bosně a Hercegovině a v pondělí 29. listopadu od 17 hodin v Opavě vyzvou reprezentaci Litvy.

Nominace na listopadové kvalifikační okno:

Jaromír Bohačík (křídlo, SIG Strasbourg), Petr Bohačík (pivot, NH Ostrava), Vojtěch Hruban (křídlo, ERA Basketball Nymburk), David Jelínek (křídlo, Morabanc Andorra), Luboš Kovář (pivot, ERA Basketball Nymburk), Martin Kříž (pivot, ERA Basketball Nymburk), Tomáš Kyzlink (křídlo, USK Praha), Lukáš Palyza (křídlo, ERA Basketball Nymburk), Martin Peterka (pivot, Löwen Braunschweig), Šimon Puršl (pivot, Basket Brno), Ondřej Sehnal (rozehrávač, Löwen Braunschweig), Jakub Šiřina (rozehrávač, BK Opava), Jan Štěrba (pivot, USK Praha), Tomáš Vyoral (rozehrávač, BK JIP Pardubice).