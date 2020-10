Izraelský trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg dnes získal české občanství. Sedmapadesátiletý rodák z Tel Avivu, který je na lavičce národní týmu od roku 2013 a loni jej dovedl na mistrovství světa v Číně k historickému šestému týmu, dokončil proces získání českého pasu dopoledne slibem na Libeňském zámku v Praze.

Izraelský trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg. | Foto: ČTK / ČTK

"Jsem nadšený a velmi pyšný, že jsem české občanství získal. Je to pro mě velký den. Ukazuje to respekt, kterého se mi dostává v České republice. A také to, jak já tuto zemi miluji," řekl novinářům Ginzburg, který působí v tuzemsku už od roku 2006. Tehdy se stal asistentem trenéra Muliho Katzurina v Nymburce. O pět let později převzal suveréna české scény poslední let jako hlavní kouč a už sedm let je i na lavičce reprezentace.