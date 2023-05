Už v sobotu začne první vrchol cyklistické sezony - 106. ročník etapového závodu Giro d'Italia. Bitvy na silnicích Apeninského poloostrova potrvají až do 28. května a mezi účastníky v barvách stáje Corratec-Selle Italia bude i Karel Vacek. Už dřív bylo oznámeno, že za tým Soudal Quick-Step pojedou Josef Černý a Jan Hirt.

Karel Vacek | Foto: Ivana Roháčková

Pro Vacka, který bude ve dvaadvaceti letech nejmladším jezdcem sestavy Corratec, byla nominace velkým překvapením. „Seběhlo se to na poslední chvíli, ale jsem samozřejmě rád, že jedu. Moje kariéra může dostat nový náboj,“ říkal talentovaný závodník v tiskové zprávě agentury Sportegy.

Že pojede slavné Giro d'Italia, se dozvěděl v úterý večer, necelé čtyři dny před startem třítýdenního závodu. „Rychle jsem si zbalil věci a hledal letecký spoj do Itálie. Ještě ve středu ráno jsem dodělával kolo a potom mě přítelkyně odvezla do Německa, odkud jsem odletěl do Pescary,“ líčil okolnosti odjezdu.

Očekává obrovský závod

Nominace podle Vacka probíhala poněkud zvláštním způsobem. Ze začátku nebyl vybraný. Tým se chtěl zaměřit na úniky v rovinatých etapách. „To nikdo moc nechápal, protože rovinaté etapy jsou na Giru asi jen tři. Definitivně se stáj rozhodla v úterý večer,“ pokračoval s tím, že jeho úkolem bude předvést se v těžkých horských etapách.

Na třítýdenním závodě Grand Tour bude mít premiéru. „Nikdy jsem takový etapák nejel. Čekám, že to bude obrovský závod. Není to ale jen o samotném závodu, je tu i spousta věcí kolem, které jsou pro mě nové. Je tu řada prezentací, dopingových kontrol, prohlídky, tiskové konference…,“ hlásil z místa startu.

„Uvidíme, jak se s tím poperu. Každopádně jsem rád, že jsem na Giru, a čekám, že to bude velké. Zdravotně jsem fit a cítím se dobře. Mám jen lehčí alergii na seno, ale ve fyzickém výkonu by mě to nemělo omezovat,“ poznamenal vrchař s tím, že po Tour of the Alps, kde byl ze svého týmu nejlepší, trochu ubral v tréninku.

„Nebylo to úplně ideální, protože jsem nevěděl, jestli Giro d'Italia pojedu. Rozhodnutí nebylo na mě, takže jsem čekal… Na druhou stranu věřím, že se během tří týdnů postupně rozjedu. Uvidíme, jestli se dostanu do posledního týdne, ale věřím si,“ uvedl Vacek.

Zkusí se dostat do úniku

Těší na kamarády a známé z pelotonu, ale nejvíc na fanoušky. Doufá, že jich bude podél silnic hodně a budou mu fandit. Nejraději má etapu v Bergamu. „Je těžká, mohlo by tam dojít k úniku. Je to moje srdcová záležitost. Cíl je v Bergamu, kde jsem strávil významnou část kariéry i života. Těším se i na vrchařskou časovku, která se jede předposlední den, a potom samozřejmě na Řím,“ vyprávěl.

„Rád bych Giro dokončil. To bych byl určitě spokojený. Kdybych se dostal do nějakého úniku, nebo zkusil zabojovat o etapu, tak to by byl obrovský bonus. Každá dobrá etapa je na Giru vidět desetkrát víc než jinde. Člověk má velkou motivaci a moje kariéra může na závodě Grand Tour získat nový náboj,“ dodal.