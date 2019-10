Americký golfista Tiger Woods vyhrál turnaj Zozo Championship v Čibě a 82. triumfem na okruhu PGA vyrovnal rekord krajana Sama Sneada. Bývalý první hráč světového žebříčku triumfoval o tři rány před domácím Hidekim Macujamou.

Americký golfista Tiger Woods pózuje s trofejí po vítězství na turnaji Zozo Championship v Čibě. | Foto: ČTK

"Je to velké číslo. Bohužel mě v kariéře provázely různé problémy, trápila mě záda a několik let jsem nehrál, takže to vypadalo, že na rekord nedosáhnu," řekl Woods. "Všechno je to o vyrovnanosti výkonů. Sam tak hrál do padesáti let, mně bylo čtyřicet," dodal.