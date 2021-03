Na snímku je čtyřnásobný vítěz Morgan. Tehdy sedmiletý valach uhynul před dvěma leta na srdeční aneurysma.

„Snímek byl pořízen před nějakým časem, když jeden kůň během ranní práce náhle podlehl infarktu. Je mi jasné, že ta fotka působí bezcitným dojmem, ale nic nemůže být dál od pravdy,“ uvedl pro ostrovní média hvězdný trenér, který rovněž přiblížil okolnosti vzniku nevkusného snímku.

"Stál jsem nad koněm a čekal na pomoc. Vzpomínám si, že mi zazvonil telefon a já jsem se bezmyšlenkovitě posadil. Slyšel jsem někoho křičet a gestem jsem ho upozornil, aby chvíli počkal," zdůraznil.

Toto vysvětlení však mnozí nepřijali. Problémem přitom není ani tak samotný úhyn koně, jako spíš póza, kterou Elliott zaujal. Není proto divu, že Irská dostihová autorita Irish Horseracing Regulatory Board (IHRB) již zahájila vyšetřování celého případu. Britská autorita mezitím trenérovi zakázala starty na svém území. A ozývají se i hlasy, které volají pro doživotním zákazu činnosti.

Elliottův snímek s mrtvým koněm:

