K vrcholovému sportu se prý dostal náhodou. „Nikdy jsem nesnil o tom, že bych se měl stát profesionálním závodníkem. Pak se to stalo, ale původně měl být sport hlavně koníčkem. Postupem času přicházeli úspěchy, ze kterých jsem měl sice velkou radost, ovšem poslední dobou mi sport začal přerůstat přes hlavu. Jinak řečeno jsem vycítil, že je potřeba se vrátit tam, kam jsem původně směřoval, a sport brát především jako radost z pohybu,“ vysvětlil Grebík svou filosofii.

K železnici měl blízko od dětství

Jeho cílem nebyly medaile nebo zazávodit si pod olympijskými kruhy. „Spíš jsem toužil po kariéře na dráze. Lákalo mě pracovat rukama a učit se novým technickým věcem, kvůli sportu jsem to ale dost upozadil. Teď přišel čas, abych se k tomu vrátil,“ nastínil své plány triatlet, který výš než stříbro z Maďarska staví 18. příčku z nedávného podniku série mistrovství světa v Hamburku, kde se sešla mnohem kvalitnější konkurence.

Vztah k železnici si pěstoval už od dětství, přičemž doma neměl žádný příklad. „Nikdo z rodiny na dráze nepracoval, ale mně se vlaky vždycky líbily. Řada lidí mě od mého úmyslu stát se strojvedoucím odrazovala a i kvůli sportu nebylo jednoduché si to prosadit. Jenže já byl vždycky přesvědčený, že člověk má směřovat tam, kde je šťastný a za svými rozhodnutími si stát. Všechno kolem dopravy mě totiž zajímá a baví. Cítím, že na dráhu patřím,“ vyznal se rodák ze Vsetína.

Od mládí vlaky hodně cestoval. „Rád jsem poznával nová místa po celé republice a k tomu byly vagóny tažené lokomotivami nejvhodnější. Z toho vyplynula myšlenka stát se strojvedoucím. Po deváté třídě jsem se přihlásil do stipendijního programu Českých drah a z gymnázia jsem chtěl přestoupit na střední dopravní školu. Jenže právě v tom roce dostal sport přednost. Triatlon mi docela šel, a tak jsem si řekl, že ho zkusím,“ zmínil člen klubu Titan Trilife Zlín.

Po maturitě dostal příležitost stát se na rok profesionálem. „Ten rok byl opravdu hodně intenzivní a i přes velké komplikace kvůli pandemii jsem se sportovně hodně posunul,“ pokračoval Grebík. Právě náročnost profesionálního režimu a potřeba diverzifikovat své zaměření ho přivedla k dálkovému studiu na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích, kde se ale spíš dozvídá věci teoretického rázu.

Doplnit si také praktické dovednosti se právě chystá v novém zaměstnání. „První měsíc se budu zaučovat pod dohledem zkušených strojvedoucích. Pak bude následovat zhruba měsíční kurz v České Třebové se závěrečnou zkouškou u Drážního úřadu. Proces je to poměrně náročný. Než budu moci sám vyjet, projdu ještě dalšími testy u svého dopravce a také praxí na dílnách,“ popsal program na nejbližší měsíce.

Na závody si vezme dovolenou

Sám by mohl jezdit od příštího roku. Asi začne s lokálními motoráčky. „Je potřeba se vypracovat a získat zkušenosti. Časem bych se mohl dostat i na elektrifikované regionální tratě. To je můj sen. Rád bych dojel do rodného Vsetína nebo na konečnou do Koutů nad Desnou, kam jsem mě při mých cestách dovezl nový RegioPanter. Bude ale potřeba se dál vzdělávat. Jedná se o nikdy nekončící proces, technologie a hlavně předpisy se neustále vyvíjí. V tomto směru je profese strojvedoucího náročná,“ poznamenal.

Sport však neopouští. Na dvě akce o objemech olympijského triatlonu (1500 m plavání, 40 km cyklistika a 10 km běh) si dokonce vezme dovolenou. „Se zaměstnavatelem jsem domluvený, že mě v srpnu uvolní na čtyři dny na mistrovství Evropy do Mnichova, a v září na domácí světový pohár v Karlových Varech,“ prozradil.

I později nechce triatlon úplně odsunout. „Teď dostane přednost práce, která je nesmírně zodpovědná. To je potřeba mít neustále na paměti. Na druhou stranu mi výsledky dávají zpětnou vazbu, že má smysl pokračovat. Právě se pohybuji ve světovém žebříčku okolo 60. pozice, takže mám velkou motivaci se udržet v kondici. Pokud mi to tedy pracovní možnosti dovolí, moc rád se nějaké reprezentační akce zúčastním. To by bylo super,“ přál si.

Radim Grebík si je zároveň vědomý, že nebude mít času nazbyt – zaměstnání, sport a škola mu seberou veškeré volno. „Bude to náročnější, ale hrozně se na to těším. Jsem totiž optimista. Když člověk dělá, co ho baví, tak může zvládnout velké věci,“ usmál se.