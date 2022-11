Případ Grinerová. Americká basketbalistka jde v Rusku do trestanecké kolonie

ČTK

Americká basketbalistka Brittney Grinerová byla v Rusku přeložena do trestanecké kolonie. Oznámili to dnes její právníci s konstatováním, že nemají povědomí o jejím přesném místě pobytu. Dvaatřicetiletá dvojnásobná olympijská vítězka byla v srpnu odsouzena k devítiletému vězení za pašování drog poté, co policie v únoru na moskevském letišti našla v jejích zavazadlech náplně do elektronické cigarety obsahující konopný olej. Na konci října soud zamítl její odvolání.

Americká basketbalistka Brittney Grinerová u soudu v Chimki nedaleko Moskvy. | Foto: ČTK