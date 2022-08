Grinerovou zadrželi v únoru na moskevském letišti Šeremetěvo poté, co u ní byly objeveny náplně do elektronické cigarety s hašišovým olejem. Basketbalistka se hájila tvrzením, že je zabalila nedopatřením.

"Byla to chyba. A doufám, že vaše rozhodnutí pro mne nebude znamenat konec života," řekla dnes Grinerová se slzami v očích soudkyni před vynesením verdiktu. Doba strávená ve vazbě se jí do trestu započítá. Dostala také pokutu milion rublů, zhruba 400 tisíc korun.

Obhajoba soudu předložila potvrzení, že Grinerová látku má na lékařský předpis a užívá ji proti bolesti. Před soudem ve prospěch dvojnásobné olympijské vítězky vypovídalo několik svědků z Jekatěrinburgu, s nímž vyhrála čtyřikrát Evropskou ligu. V USA patří mezi hvězdy ligy WNBA coby hráčka Phoenixu Mercury.

Prokuratura však při dnešním závěrečném vystoupení požádala o prakticky nejpřísnější trest. Možným maximem bylo deset let. "Požaduji, aby Grinerová byla odsouzena a poslána na devět a půl roku do vězení s běžným režimem," prohlásil podle agentury AFP státní zástupce Nikolaj Vlasenko před soudem v Chimki.

Podle agentury AP by po odsouzení Grinerové mohlo dojít na výměnu vězňů, kterou spolu projednávali americký ministr zahraničí Antony Blinken a jeho ruský protějšek Sergej Lavrov. Vedle Grinerové by se měla týkat také bývalého vojáka Paula Whelana, který byl v Rusku odsouzen za špionáž. Opačným směrem by měl putovat obchodník se zbraněmi Viktor But, který si odpykává trest v USA.

Obhájci Grinerové mají právo se odvolat a zřejmě ho využijí. Podle nich soud ignoroval veškeré důkazy, které předložili, i přiznání viny Grinerové. Šance na úspěch při odvolání jsou však podle agentur mizivé. Prezident Biden označil rozsudek za nepřijatelný.

Americký prezident Joe Biden vyzval Rusko, aby okamžitě propustilo basketbalistku Brittney Grinerovou, která byla dnes v Moskvě odsouzena na devět let vězení za pašování hašiše, napsala agentura Reuters. Grinerová je předmětem vyjednávání o výměně vězňů mezi USA a Ruskem.

"Dnešní odsouzení americké občanky Brittney Grinerové je jen dalším připomenutím toho, co svět už ví. Rusko Brittney zadržuje neprávem," prohlásil Biden. "Je to nepřijatelné a vyzývám Rusko k jejímu okamžitému propuštění," dodal.

Americká chargé d'affaires v Moskvě Elizabeth Roodová dnešní rozsudek označila za "justiční omyl". Roodová hovořila před soudní síní, kde byla jednatřicetiletá Grinerová odsouzena poté, co u ní byly na moskevském letišti Šeremetěvo v únoru objeveny náplně do elektronické cigarety s hašišovým olejem. Basketbalistka se hájila tvrzením, že je zabalila nedopatřením.

Obhajoba soudu také předložila potvrzení, že Grinerová má látku na lékařský předpis a užívá ji proti bolesti. Před soudem ve prospěch dvojnásobné olympijské vítězky vypovídalo několik svědků z týmu Jekatěrinburgu, s nímž čtyřikrát vyhrála Evropskou ligu.

Prokuratura však při dnešním závěrečném vystoupení požádala o takřka nejpřísnější trest. Možným maximem bylo deset let. Agentura AFP uvedla, že obhájci Grinerové se hodlají proti rozsudku, který označili za nesmyslný, odvolat. Basketbalistka dnes soudní síň podle Reuters opustila v poutech se slovy: "Miluji svoji rodinu".

Grinerová je předmětem vyjednávání o výměně vězňů mezi Moskvou a Washingtonem. Spojené státy nabízejí výměnu Grinerové a bývalého vojáka Paula Whelana za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta, který si odpykává trest v USA.

Výměna vězňů byla i tématem nedělního rozhovoru ministrů zahraničí Antonyho Blinkena a Sergeje Lavrova. Jejich jednání nicméně nepřineslo jasný výsledek. Ruští diplomaté navrhli "návrat k profesionálnímu dialogu v režimu 'tiché diplomacie' bez vypouštění bombastických informací", uvedla agentura TASS.