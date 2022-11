Stížnost tvrdí, že útoky dvojnásobného olympijského vítěze z Tokia Roberta Griswolda začaly právě v Japonsku, následně pak pokračovaly do srpna tohoto roku kvůli několika selháním vedení Amerického olympijského a paralympijského výboru (USOPC). Napadený má „mentální kapacitu pětiletého dítěte“, do toho navíc byl spolubydlícím s Griswoldem v Tokiu a v paralympijském tréninkovém centru v Colorado Springs.

Operace konečníku a lékařská péče

„Je pozoruhodné, že USOPC dovolilo sdílet ložnici se žalobcem bez jakéhokoliv dohledu. USOPC totiž obdržela už předtím zprávy, že Griswold sexuálně napadá ostatní kolegy,“ pokračuje žaloba. Americký plavec pak měl své oběti s autismem vyhrožovat, že by se „dostal do problémů“ a „přišla by policie“, kdyby někomu řekl, co se stalo.

Afgánský středověk. Tálibán zakazuje ženám vstup do sportovních klubů

Rodiče oběti se o zneužívání dozvěděli z příběhu, který postižený napsal a pojmenoval ho hurikán Robert. „Obviněný utrpěl zranění, která si vyžádala operaci konečníku a vyžadují průběžnou lékařskou péči,“ píše se v závažném obvinění.