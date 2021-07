Když se řekne jméno McGregor, tak se do pozoru dají miliony nadšených fanoušků MMA po celém světě. Jenže tady se nabízí jednoznačná otázka: co je vlastně zvedá ze židle? Jsou to kouzelné údery geniálního Ira, nebo spíše jeho neustále kontroverzní chování? Těžko soudit.

Jedno se upřít nedá. Tahle hra je jedna velká show. A ta baví. Zcela po právu. Denně přitahuje nové a nové nadšence a rovněž motivuje mládež k těmto sportům. Tady žádné simulování a podobné excesy rozhodně nepotkáte. Dřina, bolest, krev. To vše patří mezi rutiny života bojovníků.

Jenže i šéf organizace UFC Dana White postupem času pochopil, že pouhé odkrývání tvrdého života zápasníků nestačí. Je třeba tomu dát jiskru. Být originální, tvořit show a zpestřit scénu četnými aférami. A ještě třeba vybrat osobnost, která tomu všemu bude dělat reklamu.

Výjimečný bojovník

Nebylo to dlouhé. V Irsku se už před několika lety rodil velice sebevědomý a vtipný chlapík Conor McGregor. Dlouholetá tvář celé organizace i sportu obecně.

„Je opravdu výjimečný bojovník. I jemu vděčí celý sport za to, jakou rychlostí se šíří do všech koutů světa,“ prohlásil White.

Svět bojových sportů se změnil. Už to není jen pouhý boj v kleci, ba naopak ta největší pozornost je upírána na předzápasové dění. Nadávky, hádky na sociálních sítích, kontroverzní výroky. To je to, co MMA dělá ještě silnějším hegemonem.

Rovněž v nedělním představení v Las Vegas se děly věci. Trilogie s názvem sebevědomý Ir proti vysmátému Američanovi dostala svého konce. Na jedné straně hvězda Conor McGregor, na té druhé zase urputný Dustin Poirier.

Na zápasy to bylo 1:1, ve městě kasin se mělo rozhodnout. Už v předchozích bitvách se to neobešlo bez afér. Trashtalk neboli slovní přestřelka se stal typickým stereotypem této dvojice. Jenže v Las Vegas to teprve vše vygradovalo.

Oktagon opustíš v rakvi!

Ir s nadávkami rozhodně nešetřil. „Zabiju tě, oktagon opustíš v rakvi,“ vzkazoval před zápasem na adresu Američana. Na předzápasovém vážení dokonce Poiriera fyzicky napadl. A to je přesně ono. Takové momenty udělají ze zápasu ještě větší show, kterou nejde nesledovat.

Jenže tato show skončila ještě dříve, než vůbec stihla začít. Napětí by se dalo krájet, ale po pár minutách bylo dobojováno. A takový kontroverzní moment se stává opravdu jen zřídka. McGregor si sám při couvání zlomil nohu a zápas tak po technickém KO skončil.

„Už jsem mu skoro ustřelil hlavu. Ještě není konec!“ řval na Poiriera. „Pokud si to budeme muset vyřídit na ulici, vyřídíme to na ulici,“ dodal naštvaný Ir. Urážky pokračovaly i nadále.

The Man In The Arena pic.twitter.com/Dh2c1BoKuS — The Diamond (@DustinPoirier) July 12, 2021

Ale tohle pěkně namíchlo i jinak klidného Američana. „Jsi ničema, Conore. A víš co? Karma není svině, jen nastavuje zrcadlo,“ odpověděl. A bučícím fanouškům vzkázal, ať mu políbí.

K odvetě dojde

Suma sumárum, toto je nejlepší situace pro celou organizaci UFC. Sám Dana White napověděl jasně: „Tomu zápasu chybělo ukončení. Nemůžete mít takový konec, takže uvidíme, kdy se Conor uzdraví.“ A tak je téměř jasné, že dojde k další odvetě.

K dalšímu sledovanému zápasu, ve kterém nepůjde jen o slávu, ale zejména o peníze a navrácení hrdosti. A to vše bez pochyby opepří již tradiční předzápasové hrátky. A svět se ptá: je toto reálná show, nebo jen prachobyčejná milionová hra?