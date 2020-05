Český volejbalista v nejlepším týmu světa. Hadrava jde do Civitanovy

Další český volejbalista bude hrát v nejprestižnější lize světa. A dokonce ve vůbec nejlepším týmu této planety. Jan Hadrava přestupuje z polského Olštýna do italské Civitanovy, která je úřadujícím vítězem Ligy mistrů. „Je to splnění několika snů. Zahrát si v klubu světového formátu, který několikrát vyhrál prestižní italskou soutěž, poháry nebo Ligu mistrů. Těším se, až si budu moct zahrát s elitními hráči. Pro mě je to velká výzva. Snad budu zdravý, mít dobrou sezonu a snad budu také hrát pravidelně," prohlásil Hadrava. Italská liga by měla začít začátkem září.

Volejbalista Jan Hadrava. | Foto: Deník/Ladislav Adámek

Poslední utkání odehrál 12. března… Poté byla polská liga přerušena a následně ukončena. A český reprezentant jí nakonec také sám zamával. Olštýn se rozhodl po čtyřech letech opustit. „Původně jsem tam končit nechtěl. Nabídli mi i prodloužení kontraktu, který by v létě vypršel, ale na pokračování jsme se nedomluvili. Chtěl jsem nový impuls. Oslovil mě poté ještě jiný polský klub, přišly nabídky z Turecka, Ruska a ještě jedna z Itálie. Nakonec mi můj manažer řekl, že má zájem i Civitanova. Domluvili jsme se na podmínkách a včera se to podepsalo,“ nastínil Hadrava. Český univerzál se tak může těšit na samé ikony světového volejbalu. „Já se těším na všechny. Budou to těžké tréninky, na druhou stranu bude skvělá zkušenost vidět, jak trénují světoví hráči. Všichni, co tam budou, patří ke špičce. Je to jako jít do Realu Madridu, nebo Juventusu Turín ve fotbale.“ Vedení Civitanovy zaujaly zejména skvělé Hadravovy statistiky, které v polské soutěži měl. „Působí tam trenér Ferdinando De Giorgi, který dlouhou dobu trénoval v Polsku, pak vedl polský národní tým. To mi pomohlo. Věděl, jak jsem hrál v Polsku. Dlouhodobě jsem patřil k oporám. Také mi pomohlo mistrovství Evropy, kde se mi celkem dařilo,“ prohlásil. Hadrava se tak po Donovanu Džavoronokovi (Monza) stane dalším českým hráčem v Serii A1. „Zrovna jsme spolu byli trénovat. Bavili jsme se o tom. Těší se a má z toho radost, že do Itálie jdu. Bohužel budeme na každé straně sítě, zároveň se těšíme na vzájemné souboje,“ popsal. Ačkoliv byla Itálie pandemií koronaviru výrazně zasažena, Hadrava si nebezpečí nepřipouští. „Snad se to brzy rozvolní v Itálii, podmínky budou podobné všude. Někde budou větší omezení, někde zase méně… Předběžný plán je, že liga začne v první půlce září, začátek se uspíší. Příprava začne určitě v červenci, asi také v první půlce. Řeším ještě, jak to udělat s národním týmem, jestli ho pro letošní rok oželím nebo ne,“ dodal. První Čech v kanadském fotbale. Pražan Alain Pae ohromil skauty rychlostí Přečíst článek ›

Autor: Jiří Uhlíř