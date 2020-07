Hadrava se do italského městečka Treia, kde Civitanova sídlí, přesunul ve středu a hned druhý den ho čekal sraz s týmem. „Přiletěl jsem zatím sám, rodina za mnou dorazí až za pár dní. Všichni se tu ke mně chovají mile. To angažmá je suprové. Už tady mám i zařízené bydlení, krásný byt se zahrádkou. Teď se můžu jen těšit a soustředit na volejbal,“ uvedl.

Rodák z Rokycan už v zahraničí působil v polském Olštýně, předtím ve francouzském Nantes. Tohle je ale úplně jiná liga. Je o něj postaráno, prostě full servis. Zajímal se o něj hlavní trenér Ferdinando De Giorgi i kondiční kouč. „Zjišťoval, jak na tom jsem, jak jsem pracoval v Polsku. Dostal jsem tréninkový plán. Říkal, že se o mě nebojí, že se udržuju. Potěšilo mě, že je takhle informovaný a že má o mě zájem,“ popsal Hadrava.

Devětadvacetiletý univerzál se po koronavirové pauze rozehrával na beachvolejbalových turnajích v Česku. V páru s dalším italský krajánkem Donovanem Džavoronokem ovládli ze čtyř domácích akcí hned tři. Z přípravy na písku chce Hadrava těžit i v Civitanově. „Trenéři byli rádi, že jsem mohl hrát. Netušili, že to v Česku vůbec jde, protože u nich je to stále omezené,“ nastínil s tím, že nemoci Covid-19, která v Itálii způsobila katastrofu, se nebojí. „Čísla o počtu nakažených mají nižší a nižší, takže se to lepší. Stejně jako nyní u nás tam je občas také nějaké lokální ohnisko, ale myslím, že to bude dobré.“

Herní pojetí Civitanovy Hadrava příliš nestudoval. O síle týmu a jeho hvězdách však moc dobře ví. Asi největší oporou je smečař s kubánskými kořeny Osmany Juantorena. Vycházející hvězdou je další kubánský rodák s brazilským občanstvím Yoanda Leal. Třetí Kubánec do party je výborný blokař Robertlandy Simón. „Za zmínku jistě stojí nahrávač Luciano de Cecco. Dalším oporou je Jirka Kovář, český rodák, který má italský pas. V Itálii je asi už od dvanácti let, prošel si místními mládežnickými centry. Jsou tam i další skvělí hráči, tým je opravdu velmi silný. Během prvních pár dní je budu moct poznat a udělám si obrázek, jací jsou. Těším se na to,“ sdělil Hadrava.

Někdejší hráč Dukly Liberec si uvědomuje, že bude těžké se v prestižní sérii A1 prosadit. Čeká ho boj o místo. „Budu o něj bojovat s Kamilem Rychlickim, který reprezentuje Lucembursko, ale jeho rodiče jsou z Polska. Je tam druhou sezonu. Nějaká rivalita o místo určitě bude, ale bude mi záležet na tom, abychom hráli dobře jako tým. Samozřejmě udělám maximum proto, abych hrál, ale když bude ten dotyčný lepší, tak se budu snažit víc makat, abych ho dohnal a hrál víc,“ pronesl bojovně.

V Civitanově má vše pod palcem kouč Ferdinando De Giorgi, který je pověstný svým drilem. „Už jsem pod pár italskými trenéry hrál, takže tuším, jakým směrem se to bude ubírat. Italská škola patří co se týče tréninku k top zemím. Od kamarádů z Polska vím, že tréninky s De Jorgim jsou až tříhodinové. Kolikrát i přes tři hodiny. Bude to zajímavé“ dodal.