Dominantní vystoupení předvedli elitní čeští volejbalisté o víkendu v Opavě. Turnajem prošel Hadrava se svým kamarádem Džavoronokem bez ztráty setu. Přitom pro oba jsou prioritní zejména palubovky v halách a šestkový volejbal. „Beachvolejbal je pro nás zábava a hlavně skvělý trénink na vzduchu. V sobotu v Opavě jsme v tom vedru odehráli tři zápasy a měli jsme toho fakt dost. V neděli pak naštěstí spadlo jen pár kapek deště, hrálo se skvěle,“ popisoval Hadrava, který se svým parťákem porazili v semifinále slovenskou dvojici Jakuba Ihnáta a Filipa Gavendu. Ve finále je pak čekal Jan Dumek, se kterým prohráli o minulém víkendu v pražském Braníku v semifinále.

„Chtěli jsme mu porážku oplatit. Nebylo to jednoduché, ve druhém setu jsme prohrávali o tři body. Stáhli jsme to trpělivostí a také změnou taktiky. Trošku jsme museli zaimprovizovat,“ tvrdil Hadrava, který několik let hrál za polský Olštýn, kde patřil k nejlepším útočným hráčům. A právě z toho vychází jejich taktika také na beachvolejbale – hvězdná šestková dvojice sází totiž na servis „Hlavně v semifinále dostávalo soupeře do problémů, ve finále pak naše podaní také dělalo body,“ dodal Hadrava.

Po triumfu na Strahově, třetím místě v Braníku, si tak elitní čeští volejbalisté připsali další celkové vítězství v rámci Českého poháru, který je organizovaný volejbalovým svazem. „Oproti minulému týdnu jsme zlepšili zejména příjem a nezaznamenali jsme velkou sérii chyb,“ těšilo Hadravu, který v letošním roce přestoupil do nejlepšího světového týmu – italské Civitanovy. Společně s Džavoronokem je čeká ještě poslední domácí turnaj v rámci beachvolejbalu, a to v příštím týdnu na Chodově u Karlových Varů.

„Chceme se rozloučit s domácím scénou umístěním na stupních vítězů, nejlépe vítězstvím. Musíme ještě potrénovat, protože si na nás budou všichni brousit zuby – navíc po nedělním úspěchu v Opavě. Nebude to jednoduché, bude na něm patrně největší konkurence,“ prohlásil Hadrava, kterého začátkem července bude čekat příprava v Itálii. Stejně jako jeho parťáka Džavoronoka, který odcestuje do Monzy. Italská liga, která je považována za volejbalovou NBA, začne v září.