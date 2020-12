Dva roky hrál ve Francii, čtyři sezony absolvoval v Polsku, kde patřil v útočných statistikách k nejlepším. Nyní se český volejbalista zabydluje v Itálii. Zde nastoupil do dvanácti zápasů, odehrál 26 setů a připsal si dvacet bodů, z toho dvě esa. „Kouzlo A1 spočívá v tom, že zde probíhá boj v každém zápase a setu. I když hrajeme proti poslednímu týmu, nemáme jistotu. Slabé týmy nemají co ztratit a chtějí se předvést. I urvaný bod proti nám vnímají jako vítězství,“ popsal Hadrava.

O místo na palubovce svádí boj s Kamilem Rychlickým z Lucemburska. Ten zatím na postu univerzála nastupuje častěji v rámci základní sestavy. Před čtrnácti dny ale český reprezentant odehrál celé utkání proti Veroně a se spoluhráči si připsal vítězství 3:1 na sety. „Čekal jsem, že budu hrát víc, ale sezona je ještě dlouhá. Na druhou stranu trénujeme dobře, intenzivně, tým je skvělý. Do hry se dostanu pokaždé,“ upřesnil Hadrava, kterému se daří rozhodovat koncovky setů.

„Skoro vždycky, když jdu na hřiště, tak se mi podaří týmu pomoct. Například s Modenou jsme se dostávali ve dvou setech do napínavých koncovek. V jedné z nich se mi podařil zahrát klíčový blok a ve druhé jsem předvedl eso. Také díky tomu jsme vyhráli 3:0 na sety.“ Hadrava má tak jasný plán – přesvědčit v následujících týdnech o svých kvalitách trenéra Ferdinanda De Giorgiho. „V zápasech, ve kterých jsem hrál, jsem dokázal, že se nemusí bát mě postavit.“

Soukromý let do Francie

Jeho Lube Civitanova drží v současné době druhé místo za Perugií, která prohrála méně setů. V úterý ale jeden z nejslavnějších volejbalových klubů světa čeká vstup do Ligy mistrů, a to ve francouzském Tours. Zde vyzve kromě domácích také Perugii. Do Francie odlétají soukromým letadlem, které si zajistily oba dva přední italské týmy dohromady. „Je to určitě komfortní, protože se nepotkáme na letišti s cizími lidmi. To většina hráčů Perugie si už koronavirem prošla, nebezpečí nákazy není tak velká,“ dodal Hadrava, v jehož týmu se doposud nenakazil nikdo.

Hadrava se potkává v italské lize A1 s dalším českým reprezentantem Donovanem Džavoronokem, který působí v Monze. Druhý vzájemný duel na ně čeká 20. prosince. „Těším se na to. V Monze vyměnili trenéra a od té doby se jim daří. Podařilo se jim urvat hodně cenných vítězství, budou nepříjemným soupeřem,“ dodal Hadrava.