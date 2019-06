„V Evropě jsem takovou návštěvu nikdy nezažil. Byl to úžasný zážitek,“ pochvaloval si pálkař Patrik Kopečný. Čeští softbalisté mají na šampionátu v pátek den volna, další utkání je čeká v sobotu proti Mexiku od 19:30 ve Svoboda parku v Praze.

Zahajovací ceremoniál s ohňostrojem, tanec hostesek za zvuků bubnů a nástup všech 16 týmů. Velmi slavnostně vypuklo mistrovství světa, které se letos poprvé uskutečňuje v Evropě. A hned v úvodu čekal na diváky velký bonus – tým z Nového Zélandu předvedl tradiční bojový tanec Haka. „Viděl jsem ji několikrát, ale pokaždé je to zážitek,“ prohlásil Michal Holobrádek, nadhazovač českého týmu. Domácí hráči se během něho semkli a postupovali vpřed proti novozélandským softbalistům. „Chtěli jsme naznačit, že přijímáme jejich výzvu. A že se jich nebojíme. Hlavně jsme se těšili na zápas proti nim,“ upřesnil Holobrádek.

Jenže sedminásobní mistři světa, kterým se přezdívá Black Sox (černé ponožky) potvrdili rázně roli favorita. Zejména nadhazovač Nikki Jasper Hayes nepovolil českým hráčům ani bod a předvedl patnáct strikeoutů. „Je to opravdu světová třída. My měli začít více švihat do míčů, byli jsme moc zabrzdění,“ popisoval Kopečný. Nejblíže k zisku bodu se Češi ocitli v páté směně, kdy Václav Svoboda trefil dvoumetový odpal a Patrik Kolkus pak dostal metu zdarma. Nadějnou situaci ke skórování ale nedotáhli.

To Nový Zéland poprvé udeřil po dlouhých odpalech ve druhé směně dvěma body, jeden přidal ve čtvrté a tři v šesté také díky homerunu Benjamina Enoky. Ke konci se pak nedařilo domácím nadhazovačům a hosté přidali tři body. „Myslím, že výsledek 0:9 neodpovídá předvedené hře. Mrzelo nás, že jsme i kvůli divákům nedosáhli ani na jeden bod,“ dodal nadhazovač Holobrádek.

3000 lidí se bavilo

Už před ceremoniálem bylo v bohnickém areálu plno, diváci se pohybovali ve fanzóně, kde mohli vyzkoušet své dovednosti, zejména nadhoz nebo odpal. Návštěvu softbalu jim zpříjemnily dvě velkoplošné obrazovky, nebo lezecký a skákací hrad pro děti. Před zahájením otevřel Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru, Český dům. V prvním dnu světového šampionátu dorazilo kolem 3000 lidí. „Doufali jsme, že přijde hodně diváků. Zároveň jsme nedokázali odhadnout, jestli jich bude 500, nebo přes 2000. Bylo úžasné, že dorazil takový počet. Krásně se mi v tom házelo,“ pochvaloval si Holobrádek.

V pátek se naplno rozběhnou boje ve skupinách a hrát se bude i v Havlíčkově Brodě. Češi se znovu představí v sobotu, kdy je v pražských Bohnicích čeká Mexiko.