Často o osudu rozhodují vteřiny. Ve sportu to platí dvojnásob. Vyprávět by o tom mohla Adéla Hanzlíčková, zápasnice, která minulý týden v Baku na evropském kvalifikačním turnaji usilovala o postup na olympijské hry.

Bezprostřední zklamaní české bojovnice na žíněnce | Foto: se svolením United World Wrestlig

V semifinále váhy do 68 kilogramů bojovala s Polkou Wiktorií Cholujovou. Bylo potřeba zvítězit, protože z ázerbájdžánské metropole postupovala jen dvojice nejlepších.

Adéla Hanzlíčková byla skvěle připravená. Jenže postup účastnici OH 2016 v Riu de Janeiro těsně utekl. Přišla o něj o dvacet vteřin, pár centimetrů a jeden bod.

V Baku ji čekaly jen dva zápasy. Protože byla nasazená jako jednička, nemusela do předkola. Šla rovnou do čtvrtfinále a Rumunku Anghelovou vyprovodila poměrem 6:3. Pak už ji čekal rozhodující semifinálový duel.

Polka byla téměř na lopatkách

„Nejdřív jsme se oťukávaly. Na žíněnce se dohromady nic nedělo a rozhodčí to vyhodnotil tak, že jsem byla pasívnější a připsal bod soupeřce. Snažila jsem se ztrátu dohnat a zaútočila oblíbeným chvatem, jemuž se říká klapačka,“ popisovala držitelka bronzu z únorového mistrovství Evropy v Bukurešti napínavý souboj.

Útok byl úspěšný. Polka byla téměř na lopatkách. „Cítila jsem, že rozhodčí musí každou chvíli odpískat záda. Bylo to hodně blízko. Jenže pak mi trochu vyklouzla a držela jsem ji jen za jednu ruku. Prý to byla faulová pozice, a tak rozhodčí zápas přerušil,“ pokračovala s tím, že se díky útoku ujala vedení 2:1.

„Šly jsme znovu do postoje a asi dvacet vteřin před koncem se Cholujové povedl útok. Brala dva body a do konce už moc času nezbývalo. Sice jsem se snažila něco vymyslet, ale už si to pohlídala. Je to škoda, byla jsem dvacet vteřin od olympiády,“ litovala po porážce 2:3.

Pro devětadvacetiletou členku PSK Olymp Praha to byla velká rána, nechyběly hořké slzy. „Těžko se to tráví, těsně po zápase mi bylo zle. Ani se nedá popsat, jak to bolelo… Ale mám kolem sebe skvělé lidi, hlavně trenéra,“ zmínila reprezentačního kouče Jana Žižku.

V Istanbulu musí vyhrát semifinále

„Je to pryč. Není čas se utápět ve smutku. Už jsem se s tím srovnala. Na Paříž mám ještě jednu šanci v květnu a věřím, že to vyjde. Koncentruju se na další pokus, což je světová kvalifikace v Istanbulu,“ zmínila poslední možnost, jak se na olympiádu probojovat.

Jedná se sice o konkurenci z celého světa, ale Adéla Hanzlíčková je optimistkou. „Všechny kontinenty už budou mít nejlepší zápasnice kvalifikované, a tak bude startovní pole bude prořídlé. Navíc budou postupovat tři nejlepší, a tak by z istanbulské kvalifikace mohla být teoreticky největší naděje na postup,“ přemítala rodačka z Brna.

„Kdyby se mi povedlo vyhrát semifinále, bylo by to super. Pak sice existuje ještě možnost pro vítězku z dua poražených semifinalistek, ale to bude něco šíleného. Navíc se zápas o poslední volné místo uskuteční až další den večer. Snad až v deset hodin,“ poznamenala.

A při tom půjde o všechno - buď anebo. „Nedokážu si představit, jak bych prožívala celý den. Bude to ohromný nápor na psychiku. Čekání by bylo úplně nejhorší, to bych fakt nechtěla,“ kroutila hlavou. „Musím vyhrát semifinále!“