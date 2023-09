Nejdřív úplný zákaz, pak výjimka, a teď úplný obrat. Vláda umožní ruským a běloruským sportovcům (za určitých podmínek) přicestovat do Česka. Tohle rozhodnutí rozproudilo krev v žilách Dominika Haška. Hokejová legenda se neudržela a premiérovi Petru Fialovi poslala peprný vzkaz.

Dominik Hašek | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Česká vláda konečně ukončila dlouhou nejistotu ve sportovním hnutí a zpřesnila podmínky pro sportovce Ruska a Běloruska, kteří už můžou soutěžit v Česku, pokud nereprezentují svoje země.

„Nezakazuje se účast sportovců, kteří formálně nereprezentují tyto státy a jsou třeba členy některých fotbalových týmů z jiných evropských zemí. Samozřejmě za podmínky, že nepoužívají symboly a nedělají nějaká politická nebo jiná vyjádření, která by podporovala ruskou agresi proti Ukrajině,“ oznámil ve středu premiér Petr Fiala.

Konec otázek ve sportu: Vláda řešila „ruský problém“, Češi v KHL dostali radu

Jenže ne všem je to po chuti. Na sociální síti X, dříve Twitter, se ozval Dominik Hašek. Proti rozhodnutí kabinetu se důrazně ohradil a ostře se pustil do předsedy vlády.

„Vláda rozhodla, že individuální (i jiní) ruští a běloruští sportovci mohou vesele na našem území soutěžit a propagovat ruskou válku a ruské zločiny. Jsou jim ukradené ukrajinské a ruské životy? Jak smutné a v protikladu s prohlášením Petra Fialy, že máme být sebevědomý národ, když on je připodělaný,“ vzkázal vítěz Stanley Cupu a zlatý hrdina z olympiády v Naganu.

A lidé mu dali v komentářích pod jeho postem za pravdu.

Tenhle krok vlády se dal čekat. Fiala se před několika dny dostal na tenký led v souvislosti s fotbalovým zápasem Konferenční ligy mezi Viktorií Plzeň a kazašským Tobolem Kostanaj, který měl v týmu hráče z Ruska a Běloruska, a hrozil problém na mezinárodní úrovni.

„V minulých týdnech jsme byli postaveni před situaci, že by za určitých okolností mohly být potrestány více české fotbalové týmy, než by se to dotklo Ruska a Běloruska a ruských a běloruských sportovců. I na základě této zkušenosti a principu a toho, jak k tomu přistupuje naprostá většina evropských států, jsme přistoupili k této úpravě,“ podotkl Fiala.

„Každý občan jsme reprezentantem své země“

„Zákaz se bude vztahovat na individuální sportovce a sportovní týmy reprezentující Ruskou federaci nebo Běloruskou republiku, na kluby, které mají na území těchto dvou států sídlo. Sportovci s ruským či běloruským občanstvím, kteří vyhoví podmínkám například tím, že startují sami za sebe nebo za týmy z jiných zemí (například tenisté či fotbalisté), mají zákaz používat státní symboly nebo odkazy na ruské či běloruské sponzory a musí se při pobytu v ČR vyvarovat veškerých gest či kroků, které by směřovaly k jakékoli podpoře narušení suverenity, nezávislosti, jednoty nebo územní celistvosti Ukrajiny,“ informovala vláda v prohlášení.

Smrt ruského sportovce ve válce? Hašek ukázal na viníka, tepe i českou vládu

Hašek je ale stále nekompromisní. Podle bývalého gólmana by žádný ruský sportovec neměl během války na Ukrajině soutěžit.

„Každý občan jsme reprezentantem své země a děláme reklamu jejím činům. Činy Ruska jsou (bohužel) imperialistická válka a zločiny včetně genocidy. Pokud necháme ruské občany veřejně u nás vystupovat, umožníme tu obrovskou reklamu na ruskou válku. To stojí (a bude stát) mnoho životů.“