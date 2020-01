Chyběl krůček. Házenkáři přišli s Chorvatskem o remízu v poslední vteřině

/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE/ Olympijské hry vyhráli chorvatští házenkáři hned dvakrát (1996 a 2004), mají i titul z mistrovství světa v roce 2003, ale ten evropský jim ve sbírce úspěchů pořád ještě chybí. Na Euru 2020 jsou zatím bez ztráty kytičky, i když dnes byli proti českému týmu kousek od remízy. Vítězství 22:21 jim zajistil ranou v poslední vteřině zápasu Luka Stěpančič. „To, že jsme odehráli vyrovnané utkání proti Chorvatsku je sice hezké, ale my jsme chtěli zvítězit. Soupeř rozhodně byl dneska k poražení, o to to mrzí víc,“ říkal jeden z českých reprezentačních trenérů Jan Filip.

Čeští házenkáři prohráli s Chorvaty 22:21. | Foto: Hana Vrbková/chf.cz