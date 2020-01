/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Na palubovku sice přišel poprvé až ve 20. minutě zápasu, i tak stihl být kapitán Ondřej Zdráhala s pěti góly nejlepším českým střelcem. Ani on však nezabránil porážce v úvodním zápase Eura 2020, svěřenci trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše podlehli v pátek ve Vídni domácímu Rakousku 29:32.

Ondřej Zdráhala, kapitán českého týmu. | Foto: ČTK

„Sice jsme prohráli, ale nebyl to z naší strany úplně špatný zápas. Určitě byl lepší než ten před dvěma lety. Ale zdaleka to nebylo na hranici našich možností, jak jsme si přáli, chybělo nám víc klidu. Nevím, jestli to bylo nervozitou u některých hráčů, ale dokážeme hrát lépe,“ zhodnotil Ondřej Zdráhala první utkání na šampionátu. „Je držel Bilyk, když se motali v útoku, on dal gól. Ale to není omluva, my jsme nějaké šance zazdili, další dva zápasy musíme vyhrát,“ dodal odhodlaně český kapitán.