Byl to z vašeho pohledu podobný zápas jako s Makedonií?

Já bych řekl, že asi ještě těžší. Po fyzické stránce, hlavně pro kluky. Pořád museli chodit do těla, proti těžkým pivotům. Byla to škaredá házená, ale Ukrajinci takhle hrají. V první půli jsme se trochu trápili, než jsme si zvykli.

Kde se zápas podle vás zlomil?

Myslím, že ve druhém poločase už jsme dominovali. Já už jsem neměl o výsledek strach. Viděl jsem na Ukrajincích, že už nemůžou. Oba týmy to dneska stálo hodně fyzických sil. Nám pomohlo těch pár branek do prázdné…

Nám se z hlediště zdálo, že už se vás střelci soupeře bojí. Cítil jste to podobně?

Spíš neměli sílu. My jsme si řekli, že zatáhneme obranu, aby to nemohli shazovat do pivota nebo neuvolňovali křídla. Nechali jsme je střílet z dálky, ta taktika se osvědčila. Důležité bylo, že jsme na každý inkasovaný gól odpověděli taky brankou.

Váš vstřelený gól to pak byla taková třešnička na dortu?

Já nemám strach střílet přes celé hřiště, většinou to dávám. Ale teď jsem to zkoušel na tréninku a dvakrát jsem trefil tyčku. Jsem rád, že při zápase to tam spadlo.

První úleva asi přišla, když jste zjistili, že Rakušané porazili Makedonce…

Já jsem věřil, že Rakousko je lepší, hraje doma. Ale nečekal jsem to tak jednoznačné. Na Makedoncích bylo vidět, že jakmile prohrávají, jde jejich výkon dolů.

Postupem ze skupiny jste splnili cíl, spadne z vás tlak? Budete hrát hezčí házenou?

Nevím, jestli jsme někdy přehráli někoho na krásu. (úsměv) To si nepamatuju, vždycky to byl ukrutný boj a takhle musíme pokračovat.

Na koho ze soupeřů v další skupině (Španělsko, Bělorusko, Chorvatsko, Německo) se nejvíce těšíte?

Z kvalifikace známe Bělorusko. Na Němce se určitě zvlášť těší kluci, kteří tam hrají. Já osobně taky. Se Španělskem na úvod to bude těžký oříšek. Splnili jsme první cíl. Co teď uhrajeme navíc, bude nadstavba. Ale v každém zápase se budeme chtít předvést v co nejlepším světle.