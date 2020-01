/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Čeští házenkáři vstoupili do čtvrtfinále Eura 2020 porážkou se Španělskem, s obhájci evropského titulu ve vídeňské Stadthalle prohráli 25:31. Atmosféra byla tentokrát komornější. Čeští fanoušci odcestovali po základní skupině domů a zápasy další fáze jsou vyprodané, ale diváci přišli do haly až na pozdější utkání domácích.

Mistrovství Evropy házenkářů ve Vídni, čtvrtfinálová skupina, utkání Španělsko - ČR | Foto: Hana Vrbková/chf.cz

„Bylo to zvláštní. Ale říkali jsme si, že by to mohla být výhoda pro nás. Přece jen Španělé hrají ve velkých týmech, jsou zvyklí na plné haly,“ říkal český trenér Daniel Kubeš.