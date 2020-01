„Myslím si, že dneska to bylo hratelné. Taktiku jsme splnili do puntíku. Nesnažili jsme se je uběhat, nehráli jsme zbrkle. Snažili jsme se být v útoku trpěliví, dohrávali jsme to do vyložených šancí. V první půli nás ale lepší výsledek neproměněné šance,“ pokračoval český házenkář.

Trenér ale říkal, že se zápas lámal za stavu 17:20…

Ano, někdy v té 45. minutě jsme jim to ulehčili. hráli jsme v oslabení, udělali jsme technické chyby a oni nám dávali góly do prázdné branky. Neříkám, že jsme ten zápas mohli vyhrát, ale mohli jsme je trápit až do konce, aby se báli o výsledek.

Byl to zatím váš nejlepší soupeř na šampionátu?

Stoprocentně. Jejich taktická i technická vyspělost je na parádní úrovni. Ale náš gólman byl perfektní, obrana taky, ale prohráli jsme si to v útoku. Těch technických chyb bylo moc. Jen si odečtěte pět inkasovaných branek do prázdné branky. Bylo by to vyrovnanější.

Se Španělskem jste uhráli nejlepší výsledek ze všech týmů na turnaji, takže nemusíte být skleslí?

To určitě ne, body se Španělskem by byly jedině plus. Ukázali jsme, že jsme se oproti zápasu před dvěma lety posunuli.

Byla ta porážka o 17 branek velkým strašákem?

Trenéři nám ukazovali sestřih toho zápasu na videu. Ale tenkrát jsem třeba ani já neměl s nimi žádnou zkušenost, španělské styl házené pro mě byl nový. Teď jsem druhý rok ve Wisle Plock, kde máme španělského trenéra, vím jak jejich obrana reaguje. Je to úplně jiné, než my.

Teď máte Bělorusko, gólman Galia říkal, že tady hrají fantastickou házenou?

To nemůžu potvrdit, neviděl jsem ani jeden jejich zápas. Teď přijde na řadu příprava na Bělorusko, chceme získat dva body.