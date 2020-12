„Mám obrovskou motivaci Švédky porazit,“ prohlásila Petr Kudláčková, která ve švédském angažmá převzala žezlo po jiné české brankářce Lucii Satrapová. A protože se reprezentační jednička zranila, má teď na šampionátu převzít její roli i v národním týmu.

Jak se těšíte na zápas se Švédkami? Předpokládám, že to pro vás bude hodně speciální?

Velice se těším. Nejen tohle utkání, ale celý šampionát bude hodně specifický. Pro mě o to víc, že začínáme právě se Švédkami. Už jsme s nimi měly hrát březnovou kvalifikaci, která byla nakonec zrušená, rozdáme si to tedy až teď.

Máte velkou motivaci se ukázat, když ve Švédsku působíte?

Mám, hrozně je chci porazit. Ale to chci každého a vždycky. Věřím si na ně.

Vy znáte je, ony zase vás. Bude to výhoda spíš pro brankářku nebo pro střelkyně?

Já bych řekla, že to bude spíš moje výhoda. Proti většině hráček jsem letos už nastoupila. Spíš budu mít v hlavě, když na mě bude střílet levé křídlo, tak si řeknu: Á tebe znám. Myslím, že hráčky o tom takhle nepřemýšlí. Ale třeba se pletu a ve finále to bude jinak.

Proběhlo nějaké hecování se Švédkami?

Ani moc ne, ve švédském týmu není žádná z mých klubových spoluhráček. Když jsem odjížděla na reprezentační sraz, dokonce holky říkaly, že budou víc fandit nám než jejich nároďáku. (úsměv)

Dá se mluvit o tom, že to bude váš největší zápas v reprezentaci? Až dosud bývala jedničkou spíš Lucie Satrapová…

Určitě to bude jiné. Zatím jsem spíš jen zaskakovala za Lúcu, když něco hořelo, šla jsem se to pokusit uhasit. Teď na to půjdu od první minuty, vstupuju do šampionátu v jiné pozici.

Dá se v dnešní házené vůbec odchytat celých 60 minut?

Já si myslím, že možné to je, i když to asi není úplně běžné. Ale brankářský post je specifický, dá se to zvládnout. Fyzicky jsem na to připravená.

A připravovala jste se i jinak na Švédky nějak speciálně?

Trošku jiné je, že jsme se mohly na tenhle zápas chystat celý týden, už od soustředění v Chebu. Na další soupeřky už nebude tolik prostoru. A pro mě osobně bylo jiné, že jsem mohla sledovat švédská média a nakouknout trochu do druhého tábora. Jinak to byla standardní příprava.

Švédky se navíc zdají být nejhratelnější soupeř, přes kterého je největší šance na postup?

Tohle bych hrozně nerada rozebírala, i když papírově to tak vypadá. Nerada bych to zakřikla.