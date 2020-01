Ale teď už se plně soustředí na nedělní souboj s Makedonci, ten začíná ve vídeňské Stadthalle od 16 hodin. „Bude to zápas o všechno, teď už není cesty zpět. Porážkou s Rakouskem jsme si postupová dvířka přibouchli, teď si je musíme zase pootevřít. Potřebujeme bezpodmínečně vyhrát,“ doplnil Tomáš Mrkva.

S Makedonci se střetli čeští házenkáři už čtrnáctkrát – šestkát vyhráli, třikrát to byla remíza a pětkrát se radovali Makedonci.

Berete už je jako osudového soupeře?

Takhle bych to neřekl, spíš jsou neoblíbení. Tentokrát jsme se jim vyhnuli v kvalifikaci, tak nám je vylosovali na Evropě. Je to až úsměvné.

S Makedonci bydlíte na jednom hotelu, potkáváte se s nimi každý den, prohodíte pár slov?

Abych pravdu řekl příliš jsme s nimi do kontaktu zatím nepřišli, bydlí v jiném patře, na jídle se míjíme.

Není to paradoxní, že zrovna nimi bydlíte na jednom hotelu?

No… Asi to rozdělovali podle vzájemným sympatií. (úsměv)

Čím jsou nepříjemní? Nesedí Čechům ta balkánská nátura?

Já si jich na hotelu nevšímám.

Myslel jsem spíš na hřišti? Jsou záludní?

Všichni vidí, jak to hrají. Využijí každé možnosti. Ale s tím my nic neuděláme, musíme být odolní, nedat jim k tomu příležitost.

Jejich největší hvězdou je Lazarov. Úvodní zápas s Ukrajinou rozhodl zase právě on, brankou v poslední vteřině…

Dostali tam šanci a využili ji, tak už to bývá. A že to byl právě Lazarov? To není neočekávané.

Ale už mu bude téměř 40 let, je pořád stejně dobrý?

Trošku zpomalil, ale hraje pořád perfektně, skoro bez kontaktu. Hledá si prostor, vyskočí a buď vystřelí nebo hledá lépe postaveného spoluhráče. Pořád je to světový hráč.

Proti Ukrajině měli v hale téměř domácí prostředí. Očekáváte i v neděli bouřlivé prostředí?

Makedonci jsou tím pověstní. Ať už je Euro kdekoliv, mají v hledišti velkou podporu fanoušků, vždycky jich přijede početná skupina. Ale my jsme se už v Chorvatsku přesvědčili, že je můžeme porazit i v téměř domácím prostředí.

Na ten zápas máte zvlášť vy dobré vzpomínky. Po čase jste chytil sedmičku a na Euru v Chorvatsku jste vyhráli 25:24…

To je pravda. I teď bychom brali vítězství.