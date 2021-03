A zase potíže. Z házenkářské reprezentace zbylo jen torzo

Poprvé od zrušeného odletu na lednové mistrovství světa do Egypta se sešel reprezentační tým házenkářů, který zítra vstoupí v Moskvě zápasem s domácím Ruskem do kvalifikace o Euro 2022. Pod vedením nového kouče Rastislava Trtíka i se spoustou nových hráčů. „Je to až čertovská smlouva,“ prohlásil čerstvý šedesátník po nástupu do funkce.

Martin Galia | Foto: Ivo Dudek

A jeho slova brzy začínají naplňovat. I kvůli přísné karanténě, která by čekala házenkáře působící v Německu, po návratu do svých klubů, si musel škrtnout ze seznamu hned několik hráčů. „Člověk si něco plánuje a pak je všechno jinak,“ hlesl Trtík na pondělní tiskové konferenci. Z původních 21 nominovaných hráčů zbylo jen torzo. Katar povolil bikiny. České hvězdy zpod sítě se radují: V plavkách je to lepší Přečíst článek › „Cením si toho, že Mrkva, Babák a Bečvář i tak přijedou. Bohužel pozice těch ostatních asi není v jejich týmech až taková,“ pokračoval nový reprezentační kouč. Povolal tedy náhradníky. Ale i pokud všichni dnes projdou testy na covid-19, odletí do Moskvy s 15 hráči. „Pokud by ještě někdo z tohoto týmu vypadl, bude už to kritické,“ připojil zkušený gólman Martin Galia, jenž bude zároveň Trtíkovým hrajícím asistentem. Těžký úkol Nominace



Brankáři: Galia, Mrkva

Střední spojky: Babák, Bečvář

Levé spojky: Vojtěch Patzel, Solák, Ptáčník

Pravé spojky: Kašpárek, Piroch Pravá křídla: Číp

Levá křídla: Hrstka, Vančo

Pivoti: Užek, Gřešek, Franc A hned na úvod je čeká těžký úkol. V Moskvě nastoupí český tým proti silnému Rusku poprvé v tomhle složení, navíc po jediném tréninku. „V tom má soupeř obrovskou výhodu, protože jeho hráči působí prakticky ve čtyřech klubech. Navíc v zemích, kde situace není tak zlá,“ posteskl si Trtík. „Ale neztrácíme optimismus, vletíme do toho. Jsme připravení se s Rusama poprat,“ říkal zkušený bard. „Nejhorší to bude v obraně, protože nám vypadl komplet střední blok,“ doplnil Galia. „Od prvního zápasu toho asi moc očekávat nemůžeme, hlavně se musíme připravit na domácí zápasy,“ připomněl gólman. Nevídaný skandál na MS: Hvězda přišla o čtvrté zlato, Rus zuřil i plakal Přečíst článek › Hned po návratu z Moskvy se házenkáři přesunou do Brna, kde se v pátek střetnou s Faerskými ostrovy a v neděli je čeká odveta s Ruskem. Kvalifikace



10. března, 17.30 (Moskva): Rusko x Česká republika

12. března, 20.15 (Brno): ČR x Faerské ostrovy (ČT Sport)

14. března, 20.15 (Brno): ČR x Rusko (ČT Sport)

28. dubna: Ukrajina x Česká republika

30. dubna: Faerské ostrovy x ČR

2. května: Česká republika x Ukrajina