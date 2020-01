Navzdory tomu, že oslaví za pár měsíců už 41. narozeniny předváděl i v Rakousku famózní výkony. I proti Německu držel český tým dlouho ve hře o body. Nakonec však musel skousnou porážku, už čtvrtou ve čtvrtfinálové skupině.

Převládá teď zklamání, že končíte s nulou na bodovém kontě, i když to kolikrát vypadlo nadějně?

Je to obraz toho, jak jsme šampionát začali. Už úvodní porážka znamenala, že musíme ve skupině vyhrát všechno. To se nám sice ve skupině povedlo, porazili jsme Makedonii i Ukrajinu. Ale potom už nás čekali velice kvalitní soupeři. Pokud jsme chtěli pomýšlet na úspěch potřebovali jsme nějaké zápasy vyhrát.

Jenže se Španělskem, Běloruskem, Chorvatskem i Německem jste prohráli…

Kolikrát jsme se dlouho drželi, ale vždycky jsme udělali nějakou chybu nebo jsme neproměnili stoprocentní šanci a proto jsme prohráli. Že končíme ve druhé fázi s nulou není ostuda, bral bych to pozitivně. V těch podmínkách, v jakých se házená v Česku dělá, je to takové zadostiučinění. Důkaz, že jdeme správnou cestou.

Máme málo klíčových hráčů? Spoléháme na defenzivu s výbornými gólmany, ale v útoku to není ono. Souhlasíte?

Nás vždycky zdobila perfektní obrana. V ofenzivě ještě nejsme tak daleko, jak bychom si přáli, abychom zápasy vyhrávali útokem. Ale pracujeme na tom. Myslím, že i mladší kluci prokázali kvality. Bohužel se to nepodařilo přetavit v nějaké body, v každém zápase scházel malý kousíček.

Když byste to srovnal s minulým Eurem. Byla v Chorvatsku lepší forma, větší euforie?

Je třeba si přiznat, že tam výkonnostně uletěl Ondra Zdráhala, dával hodně branek. To se vám potom hraje jinak. On zahrál fantastický turnaj i tady, opět byl skvělý. Ale tentokrát jsme spoléhali spíš na kolektivní výkon. Ale v té nejdůležitější fázi jsme vždycky udělali, jak už jsem řekl, nějakou hloupou chybu. Na takové úrovni vás každý potrestá.

Jak jste se cítil na šampionátu vy osobně?

Teď jsem hrozně unavený. Už to pro mě není takhle dlouhý turnaj, každé dva dny hrajete. Je dobře, že mi Tomáš pomohl, chytal fantasticky. A já jsem se dokázal připravit na další zápas, ale regenerace na takovém turnaji je pro mě velmi obtížná.

Takže to mohl být váš poslední velký turnaj?

Řekl jsem, že to je moje poslední mistrovství Evropy. Uvidíme, co bude dál.

Na červnovou kvalifikaci o mistrovství světa si ale ještě věříte, ne?

Musím být zdravý, cítit se na to a mít podporu trenérů. Všechno je možné, ale vždycky se budu rozhodovat až před finální nominací. Musím cítit, že můžu týmu pomoc. Pokud bych viděl, že to nejde, tak přenechám místo mladším.