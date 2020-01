„Je to velká úleva, protože očekávání po minulém šampionátu byla velká,“ říkal potom zuberský odchovanec Miroslav Jurka a narážel na šesté místo z minulého Eura v Chorvatsku, které bylo zavazující. Základní skupina se navíc zdála být snadná, ale byla zrádná zároveň. Čeští házenkáři nakonec všechny nástrahy zvládli a na šampionátu pokračují.

V další fázi je čekají hvězdní soupeři, postupně se střetnou se Španělskem, Běloruskem, Chorvatskem a Německem. „Čekají nás další čtyři zápasy s týmy z absolutní špičky, mělo by nás to zase posunout o kus dál. Ale bude to zase jiný level,“ shodují se házenkáři.

Potěšilo je, že zůstávají ve Vídni i na stejném hotelu. A očekávají zase další podporu fanoušků.

„Velký dík patří i českým divákům, kteří sem přijeli a skvěle nám fandili,“ vysekl jim poklonu Jurka.

„A já věřím, že nás ještě přijedou podpořit. Do Vídně to není daleko a stojí to za to,“ doplnil ho reprezentační trenér Jan Filip, který se po vítězném zápase s Ukrajinou radoval i s fanoušky v hledišti. „Když už ty emoce chceme po hráčích, tak i já si to pak snažím užít,“ vysvětloval potom.

Soupeři jsou těžší

Dobře však ví, že další soupeři budou podstatně těžší než ti v základní skupině. Hned na úvod je dnes čeká Španělsko, kterému před dvěma lety v Chorvatsku podlehli 15:32. A nakonec z toho bylo šesté místo…

Něco podobného se teď pokusí zopakovat.

Ve hře je totiž ještě postup na dubnovou kvalifikaci o OH v Tokiu. Účast v ní má jistou šest týmů (Norsko, Francie, Německo, Španělsko, Chorvatsko, Švédsko), další dva vzejdou právě z Eura v Rakousku, šampioni mají jistý start na hrách.

Jeden bonus už si čeští házenkáři postupem ze skupiny vysloužili, budou mít výhodnější pozici při losování červnového play-off o mistrovství světa 2021 v Egyptě.

Los proběhne během finálového víkendu letošního Eura ve Stockholmu, kde se bude rozhodovat i o pořadatelství dalších šampionátů. A i tady bude Česká republika ve hře, spolu s Polskem a Slovenskem se uchází o mistrovství Evropy žen v roce 2024. Protikandidáty jsou Rusko a další trio (Rakousko, Maďarsko, Švýcarsko).