Čtyřnásobní olympijští vítězové a držetilé čtyř titulů mistrů světa i Evropy. Švédové. „Čekají nás silní soupeři, víme že musíme dvakrát vyhrát. Přesto musíme mít tento cíl,“ pokračoval nevzrušeně Trtík.

Jeho vysoko položenou metu vzal za svoji také tým. Necelý týden poté mají postup ve svých rukou. Před posledním utkáním ve skupině proti Švédům může stále česká reprezentace na kýžený postup reálně pomýšlet.

Sestřelil Bosňany. Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoct, netajil spokojenost Klíma

Ba co víc. Celek předvádí vynikající výkony, Španělé měli co dělat, aby tuzemský výběr udolali. Hráči Bosny a Hercegoviny neměli šanci české útočné smršti odolat. Teď tedy čeká Trtíkovi svěřence zápas o všechno.

Bez ohledu na jeho výsledek, trenér, kterému koncem tohoto měsíce končí smlouva u reprezentace, může na svoje působení už nyní pohlížet jako na podařené. „Cítím velké emoce a velkou radost,“ netajil známý bouřlivák dojetí po famózní jízdě proti Bosně.

Současná házená je dynamičtější

Při posledním angažmá u reprezentace skončil Trtík se svými svěřenci na MS 2005 v Tunisku na desátém místě. „Bylo to maximum možného, co jsme mohli dosáhnout,“ ohlíží se do minulosti charismatický kouč.

Na našem cíli se nic nemění. Máme výborně poskládaný tým, pochvaluje si Hrstka

Podle Trtíka je současná reprezentace kvalitnější. „Tento tým je vyhranější a má před sebou velkou budoucnost,“ věří.

Návrat na reprezentační palubu po tak dlouhé době přímo vybízí k dotazu. Jak se změnila mezinárodní házená? „Pokud jde o rozhodčí, je to pořád stejné,“ směje se Trtík. „Pokud jde o hru, malinko se zrychlila. Nastalo pár změn v pravidlech. Například sedmý hráč si nemusí brát rozlišovací dres a může se ihned zapojit do hry v poli. Celkově se hraje ve vyšším tempu. Současná házená je dynamičtější. A určitě atraktivnější.“

Zmínkou o rozhodčích Trtík nenápadně naráží na svoji pověst trenérského bouřliváka. Ale pozor. Trošku vyhrocený a některými prazvláštními výroky sudích opepřený závěr duelu se Španělskem zvládl s nečekanou grácií. Poměrně klidně, s jednou banální žlutou kartou.

Měli jsme Španěly na lopatě. Jsem naštvaný, že jsme to nezvládli, litoval Mrkva

Proměnou tak neprošla jenom mezinárodní házené. Prodělal ji i on sám. „Trenér Trtík je určitě klidnější. To je fakt,“ odvětí na malou narážku se širokým úsměvem. „Určitě nejsem takový jako před sedmnácti lety. Ale tak to má každý. Je to dáno evolucí. Když stárnete, nemáte ani energii. Předtím jsem energií doslova plýtval. Také při komunikaci s hráči je to jiné. Po takové době už máte něco za sebou, něčím jste prošel. Díky tomu máte i přirozenější autoritu. U národního týmu by to tak mělo být. Nemyslím tím teď konkrétně na sebe. Ale u reprezentace obecně by měli být trenéři, kteří už mají něco za sebou, prošli si určitou dráhu a mají týmu co dát. Jsou některé věci, které se nemůžete naučit ze skriptů. Ty si musíte prožít.“

I favorit může mít slabší den

Nyní Rastislav Trtík prožívá a užívá si pozitivní atmosféru současné reprezentace. „Myslím si, že u našeho týmu je vše OK. Máme to takové vyvážené. Tým je mladý. A já osobně jsem rád mezi mladými. Některé věci si tím oživujete. Drží vás to víc ve střehu a ve stavu takové bdělosti. Mně se u tohoto týmu líbí a je mi fajn,“ vyznává se Trtík.

Svojí končící smlouvu nyní vůbec neřeší. Chystá se na rozhodující duel. Nebojí se přitom riskovat, počítat, měnit, překvapovat.

Házenkáři odjíždí na ME bojovně naladěni: Nejsme favority, ale chceme postup

Sestava (z různých důvodů) i herní styl proti Španělům a Bosňanům byly zcela jiné. S jednou neochvějnou jistotou. „Tomáš Mrkva si jde pro titul nejlepšího gólmana turnaje. Tedy pokud postoupíme dál. A to je ta zásadní otázka dneška,“ uznává Trtík.

Takže poslední otázka před večerním dramatem. Přetaví čeští házenkáři svůj velký cíl do reality? „Každý favorit může mít slabší den,“ zůstává optimisticky naladěný Trtík.

Zároveň nechává otázku nezodpovězenou. Cítí totiž povinnost zmínit jinou důležitou okolnost. „Pro nás bylo velmi důležité vítězství s Bosnou, kterého se nám podařilo dosáhnout. Chtěl bych přitom zdůraznit, že se tak stalo s pomocí našich fanoušků. Byli jedním slovem fantastičtí. Bylo je slyšet, a to se hned hraje jinak. Děkujeme jim. A věříme, že nám pomohou i v pondělí.“

Utkání Česko - Švédsko se hraje na bratislavském zimním stadionu od 20.30 hodin.