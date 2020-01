„V prvním poločase se nám nedařilo, v obraně to nebylo ono. Naštěstí jsme do druhé půlky nastoupili v jiném rozpoložení. Získali jsme nějaké balony a dali pár gólů do prázdné branky,“ říkal po vítězství nad Ukrajinou 23:19 zuberský odchovanec Miroslav Jurka.

První dva jste dal hned po půli vy, měli jste to tak nacvičené?

Ne, to vyplynulo ze situace. Galoš vždycky balon vykopl ke mně. Viděl jsem prázdnou branku a zkusil to, naštěstí to vyšlo.

Věřil jste si?

Natrénované to moc nemám. Na konci tréninku jsme měli soutěž staří proti mladým z brány do brány, ale moc mi to nepadalo. Asi jsem si to nechal na zápas. Když mi tam spadla první střela, věřil jsem si i na tu druhou. Ta už sice byla horší, ale dokutálela se do branky. (úsměv)

Vás zase podržel brankář Galia. Co říkáte na jeho výkony?

Klobouček před ním, co v těch letech předvádí v brance. Hodně nám pomohl. Zachránil spoustu balonů, rozehrával rychlé útoky. Je to nás pořád stěžejní hráč.

Jak moc jste si teď oddechli, když máte splněný základní cíl?

Je to velká úleva, protože očekávání po minulém šampionátu byla velká. Teď to z nás spadlo a užijeme si další zápasy. Já si užívám v reprezentaci každý.

I proto, že můžou být vaše poslední? Po návratu z Francie do Zubří jste naznačoval, že může být vaše rozlučková sezona?

První dva měsíce po návratu se mi nedařilo podle představ. Ale teď už si házenou zase užívám a říkám si tedy, že by byla škoda končit. Uvidíme, házená mě baví. Jsem rád, že mě trenéři nominovali na šampionát a snažím se jim za to odvděčit.

Tady ve Vídni vás teď čekají Chorvatsko, Španělsko, Německo… To bude vyšší level než soupeři v základní skupině. Souhlasíte?

Přesně tak, ale postupem to z nás spadlo. Můžeme jít do každého utkání uvolněně. Nerajeme zase tak často v takové perfektní kulise. Velký dík patří i český fanouškům, kteří sem přijeli a fandili nám.