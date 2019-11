Úterní los Challenge Cupu ve Vídni přisoudil házenkářům Baníku Karviná jednoho z těch těžších soupeřů, a sice poraženého finalistu posledního ročníku – tým AM Madeira Andebol SAD z Portugalska.

Zítra se karvinští házenkáři utkají s Kopřivnicí, ale už dnes se dozvěděli jméno soupeře pro další kolo Challenge Cupu. Je jím Madeira. | Foto: Ivo Dudek

Nutno dodat, že příliš vzdálenějších soupeřů už v „Evropě“ neleží. Z Madeiry je to do Maroka „co by kamenem dohodil“ a dál už jsou prakticky jen španělské Kanárské ostrovy či taktéž portugalské Azory.