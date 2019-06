Závěrečný turnaj budou poprvé hostit tři země, Norsko, Švédsko a Rakousko, a premiérově se ho zúčastní 24 týmů. Ze šesti čtyřčlenných základních skupin postoupí vždy první dva celky do další fáze, kterou budou dvě šestičlenné skupiny. Šampionát vyvrcholí ve Stockholmu, kde se 26. ledna odehraje finále.

Svěřenci trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše obhajují šesté místo z loňského Eura, na němž vyrovnali maximum v samostatné historii. Český celek postoupil na kontinentální šampionát pošesté z posledních sedmi pokusů.

Reprezentanti vyhráli kvalifikační skupinu a díky tomu byli při losu zařazeni do prvního výkonnostního koše. Měli tak jistotu, že se vyhnou největším favoritům Francii, Dánsku, Chorvatsku, Švédsku a obhájci zlata Španělsku.

Los český tým přisoudil do základní skupiny B hrané ve Vídni, což je příznivé hlavně pro fanoušky. Do "béčka" bylo dopředu zařazené domácí Rakousko, které coby jeden z pořadatelů nemuselo absolvovat kvalifikaci. Rakušané skončili na loňském Euru patnáctí a jejich maximem je deváté místo. S českým celkem se často potkávají v přípravě, poslední vzájemný duel vloni v lednu vyhráli reprezentanti jasně 35:21.

Počtvrté za sebou stejný soupeř





"Naše umístění v prvním koši je historický moment, ale byli jsme v něm jen díky výsledku z Eura a kvalifikace. Skupinu máme vyrovnanou, není v ní jasný favorit. Je hratelná, ale vše se rozhodne na hřišti. Jsme šťastní, že hrajeme ve Vídni. Doufáme, že to pro naše fanoušky bude zajímavé, cítíme, že budeme potřebovat jejich podporu," řekl v tiskové zprávě Filip.



"Hrajeme proti domácím, což je vždycky zajímavé. Rakušané samozřejmě budou určitě o hodně silnější než na předchozích šampionátech. Utkali jsme se s nimi několikrát v přípravě, ale ten tým bude úplně jiný. Budou mít za sebou fanoušky, připravují se na tento vrchol rok," podotkl Filip.



Národní tým si počtvrté za sebou na ME zahraje se Severní Makedonií. Vloni na Euru neoblíbeného soupeře o gól porazil, předtím ale musel v soubojích s balkánským týmem překousnout řadu křivd ze strany rozhodčích. Na ME 2014 skončil vzájemný duel remízou, o dva roky předtím vyhrál soupeř. Makedonci český celek vyřadili před třemi lety ve světové a o rok dříve i v evropské kvalifikaci.



"Samozřejmě odehráli jsme s Makedonci řadu zápasů. Ten tým má obrovskou kvalitu, na druhou stranu je v našich silách, pokud se dostaneme na naši maximální úroveň, je porazit. A to platí i o ostatních soupeřích. Je to soupeř, který je zhruba na naší úrovni," mínil Filip.



S Ukrajinou reprezentace hrála před dvěma lety v evropské kvalifikaci. Zatímco venku Češi prohráli o tři góly, doma zvítězili 32:25. Soupeř tehdy na závěrečný turnaj neprošel a na Euru se představil naposledy v roce 2010, kdy skončil na 16. místě.



"Osobně jsem si přál skupinu ve Vídni a rád bych tam viděl Bělorusko a Bosnu. Tohle nedopadlo, ale myslím si, že Ukrajina a Makedonie jsou pro nás dobrý soupeř. Oba soupeři jsou hratelní. Uděláme vše pro to, abychom postoupili nejlépe z prvního místa a vzali si s sebou dva body," dodal kapitán týmu a nejlepší střelec minulého Eura Ondřej Zdráhala.

Los základních skupin:



Skupina A (Štýrský Hradec): Chorvatsko, Bělorusko, Černá Hora, Srbsko.

Skupina B (Vídeň): ČR, Severní Makedonie, Rakousko, Ukrajina.

Skupina C (Trondheim): Španělsko, Německo, Lotyšsko, Nizozemsko.

Skupina D (Trondheim): Francie, Norsko, Portugalsko, Bosna a Hercegovina.

Skupina E (Malmö): Dánsko, Maďarsko, Island, Rusko.

Skupina F (Göteborg): Švédsko, Slovinsko, Švýcarsko, Polsko.



Předběžný program českého týmu ve skupině B:



10. ledna: ČR - Rakousko,

12. ledna: ČR - Makedonie,

14. ledna: ČR - Ukrajina.