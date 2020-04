Handbal byl posledním kolektivním sportem, vyjma fotbalu, který ještě uvažoval o dokončení sezony. Po včerejším jednání exekutivy Českého svazu házené a po jednání s účastnickými kluby se však rozhodlo o ukončení nejvyšší české soutěže bez udělení mistrovského titulu.

„Asi je to tak správně. Situace teď bohužel není o sportu nebo o kultuře. Musíme se hlavně vypořádat s tím marasmem, ve kterém se svět potácí,“ poznamenal ke koronavirové pandemii prezident házenkářského klubu HC Baník Karviná Roman Mucha.

Asociace ligových klubů házené (ALKH) nedávno oslovila extraligové kluby s dotazníkem, zda jsou pro či proti dohrání ligové sezony. Karvinský klub byl pro. „Samozřejmě v nějakém rozumném termínu. Bohužel ještě nejsme z nejhoršího venku, nehledě na zbytek Evropy. Svaz dlouho čekal na rozhodnutí Evropské házenkářské federace, ale nakonec už musel rozhodnout. V této situaci je to rozumné řešení, byť nás to všechny dost štve. Ale dohrát sezonu do 30. června je nereálné, to by se muselo začít v květnu a na to situace nevypadá,“ přiznal Mucha.

Mistr tedy vyhlášen nebude, sestupující patrně také ne. Za předpokladu, že se do soutěže v soutěžním ročníku 2020/2021 přihlásí stejní účastníci jako v tomto ročníku, nikdo ze soutěže nesestoupí ani do ní nepostoupí.

Jak s evropskými poháry?

Zatím také není vůbec rozhodnuto o tom, jak skončí letošní evropské poháry v házené, řízené EHF. Ta zatím nevydala oficiální stanovisko, přitom ve čtvrtfinále Challenge Cupu proti sobě měly nastoupit celky karvinského Baníku a pražské Dukly. Zatím bylo rozhodnuto jen o tom, že se v březnu a dubnu neuskuteční žádný zápas.

„Oficiálně nic není, ale já čekám, že v nejbližší době sezonu v pohárech ukončí i EHF. Oni tedy původně uvažovali o tom, že se soutěže dohrají od semifinále formou turnaje na jednom místě, tedy závěrečného Final Four, ale to je pro fanoušky, kteří by navíc asi nemohli ani nikam odcestovat, bolestné řešení. Někdo tam dokonce navrhoval, aby se třeba Liga mistrů dohrávala až v srpnu, to je ale nemyslitelné. Navíc většina klubů má uzavřené smlouvy s hráči vždy k 30. květnu, tak jak je to ve vyspělém světě běžné. Těžko dohrávat sezonu s hráči, kteří by už v červnu měli působit jinde,“ podotkl Mucha.

Exekutiva ČSH bude muset vyřešit i nasazení českých zástupců do další pohárové sezony, pakliže ta se někdy rozjede. Z nedohrané soutěže to půjde hůř. Česko má každopádně čtyři účastnická místa. „Tato problematika bude řešena později a exekutiva vezme při nominaci do soutěží EHF v potaz názor klubů, musí však rovněž vyčkat pokynů EHF k novému soutěžnímu ročníku,“ nechal se slyšet na webových stránkách svazu předseda soutěžní komise a člen exekutivy ČSH Petr Novák.

Karviné patří v nedokončené tabulce extraligy (kolo před koncem) čtvrté místo, v kapse má však ještě kontumovaný zápas s Lovosicemi, kdy rozhodnutí disciplinární komise napadla u soudu. Tam teď případ leží.