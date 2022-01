Soupeři českého týmu budou na mistrovství Evropy, které hostí Maďarsko a Slovensko, postupně Španělsko (na MS 2021 v Egyptě bronzové), Bosna a Hercegovina a Švédsko (na MS stříbrné). „Už postup ze skupiny by byl, jako kdybychom vyhráli medaili,“ netají brankářský specialista Martin Galia. Do další fáze turnaje postupují pouze první dva týmy ve skupinách.

Covidový strašák? Přísný režim se vyplatil, nákaza mezi házenkáři se nerozšířila

Loňského světového šampionátu se Češi kvůli nákaze v týmu nakonec nezúčastnili, s podobnými problémy se potýkali i letos.

Po srazu k závěrečné přípravě se objevily dva pozitivní případy a tým musel být týden v izolaci. „Naše příprava byla narušena, ale podobné problémy měla řada dalších týmů,“ nedělá vědu z odkladu trenér Rastislav Trtík.

Dvacetičlenná nominace

Poslední testy byly všechny negativní a tým v úterý odjede do Bratislavy kompletní. S již výše zmíněnou metou. „Naším cílem je postup ze skupiny, byť vím, že je to odvážný cíl,“ potvrzuje Trtík. „Chceme se s těmi velmi silnými soupeři sportovně poprat. Je to jednoznačně nejtěžší základní skupina se dvěma medailisty medailisty z posledního MS. Soupeři mají zvuk, jméno, přesto se to pokusíme uhrát.“

Konečná nominace je netradičně dvacetičlenná. Na rozdíl od žen, které nemohly na prosincovém MS ve Španělsku počítat s některými hráčkami kvůli odmítnutí očkování, nemuseli trenéři mužů podobný problém řešit. „Všichni kluci chtěli reprezentovat. Museli se tak přizpůsobit podmínkám účasti. Někteří možná byli původně proti, ale všichni očkování nakonec podstoupili,“ prozradil Galia.

Rána před šampionátem. Dva házenkáři byli při vstupní prohlídce pozitivní

Z očekávaných hráčů chybí v nominaci pouze Štěpán Zeman. Toho nevyřadil covid, ale nemoc. „Moc mě mrzí, že Štěpán vypadl,“ netajil Trtík. „Je to dvoumetrový hráč, který mohl obraně hodně pomoci a brankářům se za ním dobře chytalo.“

Nominovaná dvacítka hráčů nabízí zajímavý mix zkušených hráčů a dravého mládí. „Je to to nejlepší, co běhá po českých a evropských palubovkách,“ chválí svěřence Galia.

Trtík favorizuje Švédy

Všichni hráči se již těší na první zápas. „Víme, že nejsme favority skupiny, ale budeme chtít postoupit dál. Důležité bude hned první utkání proti Španělsku. Poslední výsledky s nimi pro nás nebyly optimální, oni hrají hodně silovou házenou. Ale hodně jsme se na ten zápas připravovali a pokusíme se je zaskočit,“ plánuje jeden z nejzkušenějších hráčů Tomáš Babák.

O složitosti základní skupiny svědčí i tipy reprezentantů na favority šampionátu. „Podle mě bude hrát finále určitě Maďarsko,“ domnívá se Galia. „S Maďarskem souhlasím, silné bude také Dánsko a Švédsko,“ přidává se Babák.

Kreuziger vede své dcery ke sportu. Nejsem rodič, který by trenérovi radil, říká

„Já favorizuji Švédsko, ale ty šampionáty jsou v poslední době neuvěřitelně vyrovnané. To je ta nejlepší pozvánka pro diváky, aby mistrovství sledovali. Házená je dynamický sport, padá v něm okolo šedesáti branek, žádné výsledky 1:0 nebo 2:1,“ uzavírá před odjezdem Trtík.

Zápasy na bratislavském Zimním stadionu Ondreje Nepely může sledovat 2 500 diváků a vstupenky na zápasy se Španělskem i Švédskem jsou stále ještě k dispozici.

Nominace českého týmu

Brankáři: Tomáš Mrkva, Šimon Mizera, Karel Šmíd

Levá křídla: Jakub Hrstka, Marek Vančo

Pivoti: Leoš Petrovský, Vít Reichl, Jan Užek, Václav Franc

Pravá křídla: Tomáš Číp, Miroslav Jurka

Levé spojky: Matěj Klíma, Vojtěch Patzel, Dominik Solák

Střední spojky: Tomáš Babák, Roman Bečvář, Lukáš Mořkovský

Pravé spojky: Stanislav Kašpárek, Tomáš Piroch, Dieudonné Mubenzem