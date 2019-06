Podle trenérů Dana Kubeše a Jana Filipa se i přes dobře rozehranou kvalifikační skupinu musí tým stále soustředit především na sebe. „Udělali jsme trochu pokrok v přechodu do rychlého útoku, což nám v minulosti tolik nefungovalo. Vždy nám chvilku trvá, než se v prvním zápase rozehrajeme, druhé zápasy kvalifikačních fází jsou v našem podání vždycky lepší,“ zmiňuje slabiny českého týmu Jan Filip.

Češi ve středu hrají ve Finsku, které v prvním utkání v Plzni kladlo odpor a prohrálo 27:31. „Hra Finů zůstává podobná. V zápasech s Bosnou se jim sice v týmu objevili tři noví hráči, ale ti do zápasu vnesli spíš individuální schopnosti, než že by výrazně ovlivnili celkový systém hry,“ shrnuje poznatky z jarních soubojů Finska s Bosnou Filip a zmiňuje klíčovou neznámou: „Otázkou zůstává, jestli do závěru kvalifikace nastoupí jejich nejlepší hráč Nico Rönnberg, který ještě nezasáhl ani do jednoho z těch čtyř odehraných zápasů.“

V kvalifikační skupině patří Finům poslední příčka, na postupové pozice už dosáhnout nemohou. „Pořád si ale myslím, že mají o co bojovat. Nejhorší týmy kvalifikace totiž spadnou do předkvalifikačních bojů pro další sezonu a tomu se Finové určitě budou chtít za každou cenu vyhnout. A jejich jediná šance je získat body v posledních dvou zápasech,“ upozorňuje Filip na motivaci soupeře.

Zápas ve Vantě se hraje v 17 hodin v přímém přenosu České televize.

V neděli pak hraje český národní tým v Ostravě proti Bosně a Hercegovině (18 hodin).

Nominace pro kvalifikační boje o EURO 2020

Brankáři: Martin Galia (Górnik Zabrze – Pol.), Tomáš Mrkva (HBW Balingen Weilstetten – Něm.).

Křídla: Tomáš Číp, Jakub Hrstka (oba Tatran Prešov – Slov.), Marek Vančo (Dessau Rosslauer – Něm.),

Spojky: Pavel Horák (Meškov Brest – Běl.), Dominik Solák (Baník Karviná), Vojtěch Patzel (Dukla Praha), Stanislav Kašpárek (Pick Szeged – Maď.), Dieudonné Mubenzem (TV Hüttenberg – Něm.), Tomáš Babák (Bergischer HC – Něm.), Roman Bečvář (HC Elbflorenc – Něm.), Ondřej Zdráhala (Wisla Plock – Pol.)

Pivoti: Leoš Petrovský (Bergischer HC – Něm.), Štěpán Zeman (HC Zubří), Jan Užek (Baník Karviná).