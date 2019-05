Tentokrát to byli domácí, kteří celou dobu vedli, a Plzeň stálo stahování náskoku mnoho sil. Kolem čtyřicáté minuty se baníkovci podruhé v utkání utrhli na větší brankový rozdíl, který si už udrželi.

Šesti góly se blýskl karvinský lídr Michal Brůna, který v Plzni tolik střílet nemohl. „Skoro čtyři týdny jsem měl problémy s ramenem, jelikož jsem si proti Dukle natáhl deltový sval. Celou dobu jsem to zkoušel, nešlo to. V Plzni jsem proto nestřílel, navíc soupeř se nějak dozvěděl, že nemůžu víc střílet a soustředil se hlavně na nahrávky. Dnes jsem to ale riskl a vyšlo to. Neurvalo se to, takže je to dobré,“ hlásil po zápase spokojeně Brůna.

Plzeňský trenér Michal Tonar uznal, že Karviná vyhrála zaslouženě. „Dnes rozhodlo naše neproměňování ložených šancí plus ty nepřesné rány přes celé hřiště při karvinské hře sedm na šest. Tam, kdybychom to trefovali, tak to má jiný průběh. Ale to jsou kdyby, Karviná byla dnes lepší a gratuluji jí k prvnímu bodu v sérii. Vyrovnané to asi bude až do konce,“ mínil po zápase kouč Plzně.

Jeho protějšek, karvinský trenér Marek Michalisko, si pochvaloval atmosféru zápasu. „Dva tisíce diváků nám vytvořilo dokonalé domácí prostředí. Je nádhera hrát finále v takové atmosféře. Myslím, že dnes bylo od začátku z našich hráčů cítit, jak moc chtějí uspět. Šli si za tím a podpora z hlediště jim pomohla,“ usmíval se Michalisko.

Baník Karviná – Talent Plzeň 28:24 (12:11)

Sled: 2:2, 5:2, 7:5, 8:8, 12:10, 15:14, 17:15, 21:18, 23:19, 25:22. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmičky: 5/3:0. Vyloučení: 2:2. Diváci: 2000 (vyprodáno). Stav série: 1:1.

Nejvíce branek: Brůna a Zbránek po 6, Nedoma 5 – M. Tonar 9, Stehlík 8.